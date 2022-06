Vecinos de Quiroga se concentran ante el Ayuntamiento por sus problemas con las telecomunicaciones

Decenas de vecinos del municipio lucense de Quiroga, en la zona sur de Lugo, se concentraron a primera hora de esta tarde delante de la casa consistorial para protestar por los continuos cortes que vienen padeciendo desde hace casi un año en el servicio de telecomunicaciones, tanto de voz como de datos, y que “algunas veces llegan a sobrepasar las 24 horas”.

Los manifestantes culpan de esta situación a la operadora -Movistar-, porque consideran que la empresa no hizo las reparaciones necesarias para restablecer el servicio después del gran incendio que se produjo el año pasado en la zona -llegó a afectar a tres municipios y fue uno de los más grandes de la temporada en Galicia-.

Uno de los afectados explicó a Cope Lugo que el fuego quemó muchas instalaciones y la operadora trató de resolverlo “con parches”. Asegura que esta situación afecta al día a día de las personas, en todos los ámbitos, dado que hay momentos en los que no funcionan los servicios de banca, los colegios no pueden conectarse a Internet y no hay manera de realizar trámites con la Administración o de hacer un pago por medio telemáticos.

Hay momentos, reconoció, en los que el municipio queda “incomunicado por completo”.

RECLAMACIÓN

El alcalde de Quiroga, Julio Álvarez, ha informado de que ha presentado una reclamación ante la operadora por un corte en el servicio que mantuvo al municipio “incomunicado” durante seis horas, entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche del pasado 8 de mayo, al no tener acceso ni a telefonía móvil ni a internet.

Además, el regidor local recordó que esta situación coincidió con un momento en el que había más de 5.000 personas en Quiroga, al coincidir con la celebración de la prueba Quiroga Trail Challengue, a la que acudieron más de 1.300 corredores acompañados de sus respectivas familias.

Por ello, además de esa reclamación ante la propia operadora, anunció que tomará “todas las medidas legales oportunas” para que la empresa asuma su responsabilidad por este “nefasto servicio".

De hecho, recordó que ese tipo de situaciones se repiten desde “septiembre de 2021”, cuando tuvo lugar un gran incendio forestal en los municipios de Ribas de Sil, Quiroga y A Pobra do Brollón, que afectó “a las antenas de telefonía”.

“Es inconcebible que, después de tanto tiempo, una de las compañías de telefonía -Movistar- más importantes del país no sea capaz de solucionar sus problemas de cobertura y los vecinos tengan que sufrir continuamente cortes en un servicio que están pagando”, dijo el alcalde.