Unos 1.500 alumnos se examinan a partir de hoy en Lugo de las pruebas de la ABAU con mascarilla

Después de muchos meses de incertidumbre y espera, confinados en sus casas, unos 1.500 alumnos de Bachillerato de la provincia de Lugo inician hoy las pruebas de acceso a la universidad (Abau), tanto en la capital lucense como en A Mariña, que permanece cerrada a salidas y entradas por orden de las autoridades sanitarias, para tratar de atajar el brote de coronavirus detectado en la comarca.

Unos 1.200 alumnos se examinarán en Lugo, bajo estrictas medidas de seguridad, y otros 300 lo harán en Viveiro, en el IES Vilar Ponte, cuyas instalaciones han sido adaptadas por personal de las consellerías de Sanidade y Educación para evitar riesgos de contagio.

Los alumnos llevan muchos meses esperando. No lo han tenido fácil. No ha sido un año normal, ni mucho menos. Non ha podido terminar el curso y las circunstancias obligaron a retrasar las pruebas hasta mediados de julio, siempre con la incertidumbre provocada por la situación sanitaria.

Los exámenes empiezan a las diez de la mañana con la prueba de Historia del Arte. El siguiente será hoy el de Lengua Castellana y Literatura.

En Lugo capital las pruebas se realizarán en las facultades de Veterinaria, Administración y Dirección de Empresas y Humanidades.

La situación en A Mariña también afecta a los alumnos de la comarca. Los de Ortigueira, que iban a examinarse en Viveiro, irán a Ferrol, y los de Mondoñedo, que iban a venir a Lugo, irán Viveiro, dentro de la misma comarca.