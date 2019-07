Unas 100.000 personas llegan desde hoy a Viveiro para participar en el 'Resurrection Fest'

Lugo, 03 de julio.- La decimocuarta edición del Resurrection Fest arranca esta tarde con la previsión de acercar hasta la localidad de Viveiro a unas 100.000 personas, para disfrutar hasta el sábado -día 6 de julio- de los conciertos de más de 100 bandas internacionales, lo que convertirá a este municipio de A Mariña lucense en la “capital mundial de la música metal y rock”, según sus organizadores.

Hasta Viveiro han viajado ya miles de personas para disfrutar de los primeros conciertos incluidos en el cartel de este año, que comienzan a partir de las 17:00 horas en el recinto del festival, con las actuaciones Kvelertak, Ignite, Municipal Waste, Bury Tomorrow, Devil in me, Archivo Adxunto, Back In Town, Bandera Negra DJ's.

El organizador del festival, Iván Méndez, aseguró que esta edición del Resurrection Fest batirá todos los récords de asistencia y ocupación, tanto los suyos propios como los de cualquier otro evento musical en Galicia, porque es “el festival de música metal y rock más importante de España y uno de los más relevantes de Europa”.

De hecho, según sus promotores, el festival moverá un volumen de negocio próximo a los 8,5 millones de euros en la provincia de Lugo, además de generar unos 2.100 empleos, entre directos e indirectos.

En el programa destaca la actuación de grupos de renombre como Slayer o Parkway Drive, que actuarán mañana en el escenario principal; Slipknot, que hará lo propio el viernes; o King Diamond y Lamb of God, que estarán en el festival el sábado.

El presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, explicó que la llegada de esos más de 100.000 espectadores de cuarenta países hace que la ocupación hotelera en A Mariña esté “completa” desde hace “meses”, porque es un “evento cultural que traspasa fronteras”.

En el sector de la hostelería, el Resurrection Fest “generará más de 2.100 empleos indirectos y unos 600 directos”, precisó.

Entre las novedades de la presente edición, Iván Méndez destacó “la construcción de un recinto de mayores dimensiones, la ampliación de las zonas de acampada, y un formato tematizado”.

Con ello, se busca que “los asistentes piensen nada más llegar que están en un parque temático de este género musical”.

La Diputación colabora con la organización del Resurrection Fest con la aportación de 150.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Viveiro pone a disposición de los usuarios el cámping de Covas y el del Mirador de San Roque.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que desplegará un operativo especial de seguridad vial con motivo de la celebración del 'Resurrection Fest' en la localidad de Viveiro, con especial incidencia en el control del consumo de alcohol y drogas por parte de los conductores, así como a los episodios de conducción temeraria.

El dispositivo se pondrá en marcha hoy mismo, antes de la apertura oficial del festival, y se mantendrá activo hasta el lunes, 08 de julio, al día siguiente de su clausura.

La Benemértia desplegará controles en las principales vías de acceso a la localidad, de forma especial en aquellas que soportarán mayor intensidad de tráfico durante los días del festival, como la LU-540 o la LU-862.

En todo caso, también serán vigiladas otras vías de menor entidad como las provinciales LU-P-6601, la LU-P-6602, la LU-P-6606 o la LU-P-6402, utilizadas para acceder a los campamentos y lugares para pernoctar en Viveiro.

La Guardia Civil informa de que habrá “numerosos puntos de detección de alcohol y drogas”, así como “controles de velocidad y vigilancia de la circulación mediante vehículos camuflados”.