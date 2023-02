Una vecina de Brollón crea un juego de cartas en gallego sobre escalada y alpinismo

Una vecina del municipio lucense de A Pobra do Brollón, María Yáñez Rabanal, conocida como 'Muki', está detrás del lanzamiento del primer juego de cartas en gallego sobre escalada y alpinismo, que lleva por título 'Cordadas, trasnadas no camiño do cumio”.

Este jueves -día 2 de febrero- empieza la campaña de crowdfunding desde la cual se puede conseguir este juego.

Según explica su creadora, 'Cordadas' es un juego en el que pueden participar de 2 a 6 jugadores, del cual se puede disfrutar en gallego y en castellano, en el que cualquier puede pasárselo bien, porque, aunque la temática es el alpinismo y la escalada, en realidad está basado en un código de colores.

En 'Cordadas', el jugador es un intrépido alpinista que tiene como objetivo llegar a la cumbre, portando para ello todo el material necesario. De ese modo, los participantes tienen a su disposición cartas con material de escalada clásica, deportiva y alpinismo.

FASTIDIAR AL RIVAL

Los jugadores tienen que intentar, al mismo tiempo, que sus contrincantes no alcance antes el objetivo de la cumbre, para lo que pueden utilizar cartas de “codazos” y de “meteorología adversa”.

Su creadora, Muki, comenta que tomó la decisión de «unir dos de sus pasiones, la montaña y los juegos, y desarrollar un juego de cartas de escalada y alpinismo».

La idea original, los dibujos y los diseños de las 80 cartas que forman el juego son de creación propia