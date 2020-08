Una mujer de Outeiro de Rei utiliza a un excompañero de trabajo de su marido para evitar una multa

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 68 años, vecina del municipio lucense de Outeiro de Rei, después de utilizar el nombre de un excompañero de trabajo de su marido para evitar pagar 250 euros por una multa de tráfico, lo que supone un delito de falsedad documental.

Los hechos fueron denunciados por un joven, vecino de Lugo, que no reside en la ciudad actualmente y que “por motivos laborales” se encontraba en la localidad de Mallorca, algo que fue acreditado “fehacientemente”.

El denunciante señaló a los agentes que en su cuenta bancaria tenía “un embargo del Ayuntamiento de Lugo por impago de una multa de tráfico, en la calle Franco”, de “un vehículo que desconoce”.

La Policía Nacional de Lugo inició de inmediato las comprobaciones para esclarecer los hechos, certificando en primer lugar la titularidad del vehículo, que corresponde con la detenida.

El turismo había sido denunciado por los agentes de la Policía Local de Lugo por “un estacionamiento incorrecto” y, acto seguido, se le notificó la denuncia a la mujer en su domicilio de Outeiro de Rei.

Tras recibir dicha notificación, la mujer indicó a la autoridad denunciante que el conductor del vehículo era otro, aportando los datos personales del joven afectado, los cuales había conocido “a través de su marido, con el que había compartido actividad laboral”.

Además, en dicha documentación figuraban como correctos solamente el nombre y el DNI, pero no la dirección, a la cual no habría tenido acceso el cónyuge de la detenida en la base donde figuraba el resto de datos, por lo que la mujer se inventó “un domicilio que no existe”.

Desde la Comisaria Provincial de la Policía Nacional en Lugo informaron del caso a la Autoridad Judicial.