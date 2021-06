Una de las abuelas de Lugo cumple 103 años en Mondoñedo

Una vecina de Mondoñedo, Alicia Lombán Otero, cumplía este miércoles 103 años de edad en compañía de su familia, con la que reside.

Alicia reconoce que nunca pensó “llegar” a esta edad, a pesar de que en su familia hubo otras personas muy longevas, como su “prima Aurora” que “vivió hasta los 110 años”.

Perfectamente lúcida, asegura que se “cuida” y que ha renunciado a comer “carne de cerdo”, a pesar de que le “gustaba mucho”.

No come tampoco “dulces”, en este caso por que no le “gustan”.

Siempre activa

Además, procura mantenerse activa y hace ejercicio con ayuda “de una máquina” que usa para “mover las piernas”.

A todo ello, hay que añadir, reconoce, que su familia la cuida “muy bien”.