El tiempo está realmente inestable. Para muestra lo que sucedió este martes en el municipio lucense de A Pastoriza. La tarde no estaba mala. Incluso hacía calor. Sin embargo, en poco más de cinco minutos un granizada impresionante descargó sobre la parroquia de Sandanxe y arrasó con todo.

Una vecina de esa parroquia, Elba Carrera, nos cuenta que incluso tuvo que salir de su casa para poner a salvo a su perro "de las enormes piedras" que estaban cayendo. Era tal la intensidad de la granizada, que nada más abrir la puerta de su vivienda, que el pedrisco llegó "prácticamente a la mitad del pasillo".

Cuando pasó tormenta, que "duró aproximadamente cinco minutos", salió afuera y se dio cuenta de todo el daño que había hecho en tan poco tiempo. El granizo arrasó, literalmente, "el huerto" que con tanto mimo habían cuidado ella y su marido. "Había un manto blanco que apenas te permitía mantenerte en pie", explicó.

ALGO MUY PUNTUAL

Fue, en todo caso, algo muy puntual, que afectó a cuatro o cinco núcleos de población de ese municiupio lucense. "Llamé a mi vecino y me dijo que estaba igual, pero me puse en contacto con gente de otros lugares de A Pastoriza y me dijeron que allí no había pasada nada".

Eso sí, en los lugares afectados, destrozó por completo los cultivos. Además, la tormenta provocó también la caída de árboles, estropeó invernaderos e incluso provocó desperfectos en las ventanas de alguna casa.