Trece municipios de Lugo no autorizan la ampliación de horarios en hostelería durante el San Xoán

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl) se dirigió a todos los ayuntamientos de la provincia de Lugo para solicitar una ampliación de horario en los establecimientos asociados durante la festividad de San Xoán, en dos horas más de lo legalmente establecido, y la respuesta fue positiva por parte de la mayoría, salvo en el caso de 13 municipios.

Los ayuntamientos de Carballedo, Chantada, Cospeito, Folgoso do Courel, Guitiriz, Monforte de Lemos, Monterroso, Navia de Suarna, Ourol, Pantón, Pol, Trabada y O Vicedo no enviaron la correspondiente autorización, de modo que en esos municipios los establecimientos no podrán ampliar su horario.

La APEHL recibió autorización para ampliar en dos horas más el horario de los establecimientos durante este puente de San Xoán, desde la noche del día 23 al 24 de junio hasta la noche del 25 al día 26 de junio (incluida) por parte de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia.

En Abadín, Portomarín y Viveiro solo podrán prolongar el horario de cierre una hora más, al igual que en Burela. En Cervo y Quiroga autorizan dos horas, pero solo durante tres noches.