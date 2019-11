Un total 864 alumnos de Lugo y Ourense no fueron hoy a clase por la nevada

Un total de 864 alumnos no pudieron acudir hoy a sus clases en las provincias de Lugo y Ourense como consecuencia de la nevada, según informa la Consellería de Educación, con 21 centros afectados de un modo u otro.

En Lugo, 822 alumnos se han quedado hoy sin clase, la mayoría de A Montaña lucense, como consecuencia del temporal de nieve que condicionó algunas rutas de transporte escolar y obligó a la Consellería de Educación, como medida de precaución, a suspender la actividad lectiva en los municipios afectados por la alerta naranja.

La Comisión Escolar de Alertas tomó la decisión de mantener la suspensión de la actividad lectiva en las zonas de A Montaña de Lugo donde se mantiene el nivel de alerta naranja como consecuencia de un fenómeno meteorológico adverso que puede dar lugar a acumulaciones de nieve superiores a los 20 centímetros.

La suspensión de las clases afectó a 798 alumnos de 15 centros educativos de Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Baralla, As Nogais, Samos, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Negueira de Muñiz.

Además, hubo problemas con el transporte escolar en el colegio de Castroverde y en uno de los que están ubicados en la zona rural de Lugo, de modo que otros 24 alumnos tuvieron que quedarse en sus casas.

En Ourense, fueron 42 los alumnos afectados en cuatro centros de Castro Caldelas, A Veiga y Viana do Bolo, aunque no fue preciso suspender las clases en ninguno de ellos.