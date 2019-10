Tomé rechaza “espectáculos” y pregunta por el “plan industrial alternativo de la Xunta”

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, rechazó cualquier tipo de “espectáculo” en relación con la situación de la central térmica de As Pontes o de la planta de Alcoa en Mariña, y se preguntó “dónde está el plan industrial de la Xunta” para Galicia, porque a su juicio es la administración autonómica la que debe buscar alternativas.

“Los espectáculos en la vida política ayudan muy poco a resolver los problemas”, dijo Tomé a los medios de comunicación al ser preguntado por la posibilidad de que se convoque una huelga general en Galicia para mediados de mes.

En ese sentido, Tomé dijo que la Diputación de Lugo apoya “a los trabajadores” y la demanda de que “las transiciones que haya que hacer” sean “tranquilas, suaves y que den tiempo a ir sustituyendo un tejido productivo por otro”, para “tratar de mantener el empleo y la actividad económica”.

Desde su punto de vista, “no se puede enfocar el problema solo en una dirección”, y más “cuando en Galicia la producción industrial está cayendo en un 6,3%, soportada solo por grandes empresas como Citröen o Zara”.

Por ello, se preguntaba “dónde está la política industrial de la Xunta”, porque “el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Galicia recoge claramente que la política industrial, salvo hidrocarburos y producción de energía nuclear, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma”.

“Yo me pregunto dónde está el plan industrial alternativo de la Xunta de Galicia para Ferrolterra, As Pontes y, por lo tanto, que incide en A Mariña de Lugo y en la Terra Chá. Dónde está. Tiene algún plan, por lo que se ve no”, dijo Tomé.

“Eso no quiere decir que nosotros no le digamos al Ministerio que tiene que ocuparse y preocuparse, igual que nos ocupa y nos preocupa a nosotros. Pero lo demás, andar con espectáculos, presentando mociones que no van a ningún lado o pidiendo dimisiones de ministros, otros podríamos pedir la dimisión del presidente de la Xunta, pero como somos más responsables, no lo hacemos.

En ese sentido, aseguró que la Diputacíon de Lugo apuesta “claramente” por lo que se decidió en la reunión de alcaldes, porque “es mucho más útil una declaración institucional de todos, porque hacemos mucha más fuerza unidos, que andar con una moción dispersa para pedir dimisiones”.

“Eso parece más política de otros partidos que de un gobierno serio que gobierna Galicia y dice que Galicia es la panacea porque tiene la mayoría absoluta el PP”, insistió.

“Si esa es la panacea, un gobierno estable y un gobierno estupendo, dónde está el plan industrial para Galicia”, dijo Tomé.