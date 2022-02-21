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    Tomé se pone al frente del PSdeG en Lugo con el 97% de los votos

    Su candidatura fue apoyada por el 97% de los votos emitidos y el presidente de la Diputación se plantea como reto consolidar el poder municipal y "ensanchar las bases"

    Tomé asume el liderazgo en el PSdeG de Lugo

    Tomé asume el liderazgo en el PSdeG de Lugo

    Ramudo

    Lugo

    Tiempo de lectura: 4'Actualizado 07:38

    El alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido proclamado, con más de un 97% de los votos a favor, secretario provincial del PSdeG, en un congreso al que solo se presentó una candidatura, la que él mismo encabezaba, después del acuerdo al que llegó con el otro aspirante, el alcalde de Castroverde, José María Arias, que será el vicesecretario generla del partido.

    Tomé aseguró que, de este congreso provincial, los socialistas salen “más unidos y más fuertes, para darle un nuevo impulso al partido en la provincia de Lugo”.

    Los objetivos de la nueva directiva socialista son “consolidar las alcaldías” en las que ya gobierna, pero también “conseguir otras nuevas en las que tiene clarísimas opciones” de triunfo en la próximas elecciones municipales, que se celebrará en 2023, además de mantener el poder “en la Diputación”.

    Con el apoyo de “esa fuerza municipalista”, el siguiente objetivo del PSdeG es “ayudar a renovar el Gobierno de España y a recuperar el Gobierno en la Xunta de Galicia”.

    “La provincia de Lugo necesita más Partido Socialista” y, para “seguir avanzando”, Tomé Roca propone en el plano orgánico “medidas para ensanchar las bases, más cercanía y participación, más apoyo a las agrupaciones locales y más coordinación en los mensajes”.

    Además, aseguró que “trabajar por el rural es un prioridad absoluta”.

    Para Tomé “es un orgullo enorme asumir este reto de futuro que representa la Secretaría Xeral del Partido Socialista en la Provincia de Lugo, acompañado de la gran familia socialista que somos”.


    COMISIÓN EXECUTIVA PROVINCIAL: Apoio do 97,1% dos votos emitidos


    PRESIDENTE: MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ

    SECRETARIO XERAL: JOSÉ TOMÉ ROCA

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    VICESECRETARIO XERAL: XOSÉ MARÍA ARIAS FERNÁNDEZ

    SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN: Mª DEL PILAR GARCÍA PORTO

    SECRETARIO DE ACCIÓN ELECTORAL: EDUARDO VIDAL BAAMONDE

    SECRETARIO DE NOVAS TECNOLOXÍAS: MIGUEL CALOTO CONDE

    SECRETARIA DE MULLER E IGUALDADE: MARINA RAMUDO GRAÑA

    SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA E EMPREGO: PABLO RIVERA CAPÓN

    SECRETARIA EXECUTIVA: MARTA LÓPEZ ABELEDO

    SECRETARIA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E REDES SOCIAIS: ALICIA CARBALLEDO PORTELA

    SECRETARIO DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE: FRANCISCO CAJOTO CASERÍO

    SECRETARIA EXECUTIVA: IRASEMA LÓPEZ LÓPEZ

    SECRETARIO DE SEGURIDADE E EMERXENCIAS: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PARDO

    SECRETARIO DE MEDIO RURAL: ROBERTO FERNÁNDEZ RICO

    SECRETARIA EXECUTIVA: PAULA CAMPO BARRAL

    SECRETARIA DE TURISMO E RUTAS XACOBEAS: MARISOL REY YÁÑEZ

    SECRETARIA DE XUVENTUDE: SABELA THAIS SANJURJO VARELA

    SECRETARIO EXECUTIVO: JAVIER LÓPEZ ROJO

    SECRETARIO DE ENSINO E UNIVERSIDADE: MIGUEL VILAR RIVAS

    SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO: JOSÉ MANUEL LÓPEZ TORRE

    SECRETARIA EXECUTIVA: PILAR SAAVEDRA MORANDEIRA

    SECRETARIA EXECUTIVA: CARMEN MACÍA RODRÍGUEZ

    SECRETARIO DE DEREITOS LGTBI: MAURICIO REPETTO MORBÁN

    SECRETARIO EXECUTIVO: REMIGIO LENCE PALLÍN

    SECRETARIO DE TRANSICIÓN ECOLÓXICA: DANIEL PIÑEIRO VILLARES

    SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE: ROBERTO GARCÍA PERNAS

    SECRETARIO EXECUTIVO: JAIME CANCIO RODRÍGUEZ

    SECRETARIA EXECUTIVA: ARANTXA INCERA ARES

    SECRETARIO DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS: CELESTINO RODRÍGUEZ POMBO

    SECRETARIA EXECUTIVA: LAURA BURGUÉ FERNÁNDEZ

    SECRETARIO DE PARTICIPACIÓN E MILITANCIA: CARMEN VEIGA RODRÍGUEZ

    SECRETARIA DE PATRIMONIO E TRADICIÓNS: ANA CANTO RODRÍGUEZ

    SECRETARIA EXECUTIVA: MARÍA JOSÉ VALES GARALOCES

    SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL: SILVIA RODRÍGUEZ DÍAZ

    SECRETARIA DE BENESTAR, DEPENDENCIA E DISCAPACIDADE: MAYRA GARCÍA BERMÚDEZ

    SECRETARIO EXECUTIVO: DAVID RODRÍGUEZ NOVO

    SECRETARIO DE PROGRAMAS, ESTUDOS E ANÁLISES: JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ CARRÍN

    SECRETARIO DE XUBILADOS E PENSIONISTAS: CARLOS PEREIRA FERNÁNDEZ

    SECRETARIO EXECUTIVO: FRANCISCO OTERO BESTEIRO

    SECRETARIA DO MAR: MARÍA LUJÁN RAMOS BEN

    SECRETARIO EXECUTIVO: JOSÉ TELLADO FERNÁNDEZ

    SECRETARIO EXECUTIVO: RAMIRO FERNÁNDEZ REY

    SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL E MIGRACIÓN: SUSANA FERREIRO VÁZQUEZ

    SECRETARIO DE INDUSTRIA: JOSÉ LUIS LOSADA FERNÁNDEZ

    SECRETARIO EXECUTIVO: JAIME GONZÁLEZ DEL RÍO

    SECRETARIO DE SANIDADE: MIGUEL RODRÍGUEZ LOIS

    SECRETARIO DE PROMOCIÓN DO TERRITORIO E RETO DEMOGRÁFICO: HORACIO ROUCO FERRO

    SECRETARIO EXECUTIVO: MIGUEL COUTO ALONSO

    SECRETARIA DE FORMACIÓN E CULTURA: MARINA DOUTÓN RAJO

    SECRETARIA DE DEPORTE: MARTA GARCÍA REY

    SECRETARIO EXECUTIVO: ROBERTO PRADO DÍAZ


    COMITÉ DE ÉTICA


    PRESIDENTE: JOSÉ LÓPEZ OROZCO

    MARÍA DOLORES VIEIRO NÚÑEZ

    DANIEL CASTRO GARCÍA

    ELBA VELEIRO FERNÁNDEZ

    ARGELIO FERNÁNDEZ QUEIPO


    COMITÉ PROVINCIAL


    1. ADELA REMIOR FERNÁNDEZ

    2. JORGE VAL DÍAZ

    3. ANA MARÍA GUERREIRO GÓMEZ

    4. GONZALO FERNÁNDEZ CARREIRA

    5. MARÍA CAMINO TELLADO FERNÁNDEZ

    6. ALFREDO LLANO GARCÍA

    7. SILVIA OTERO MOIRÓN

    8. FRANCISCO MON FERNÁNDEZ

    9. ANA ISABEL RUBINOS BOLAÑO

    10. JAVIER CERQUEIRO GONZÁLEZ

    11. PATRICIA OTERO RODRÍGUEZ

    12. CARLOS LÓPEZ LÓPEZ

    13. ISABEL GONZÁLEZ BLANCO

    14. ÁNGEL TOMÉ ROCA

    15. RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ

    16. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VARELA

    17. ALBA NOVO CHANTRES

    18. DARÍO ANTONIO PIÑEIRO LÓPEZ

    19. VERÓNICA MARCOS ARROJO

    20. RAFAEL GARCÍA FIGUEIRAS

    21. BELÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

    22. RAMÓN GÓMEZ QUEIRUGA

    23. SONIA CERVANTES RIVAS

    24. CONSTANTINO FERNÁNDEZ LEIRA

    25. CARMEN PAZ RODRÍGUEZ

    26. JAVIER QUIROGA CASTRO

    27. MONTSERRAT DÍAZ RODRÍGUEZ

    28. DARÍO CAMPOS CONDE

    29. ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA

    30. VICENTE PARRA VIZCAÍNO

    31. MARÍA REIGOSA CASTRO

    32. JOSÉ ANTONIO DELGADO VÁZQUEZ

    33. OLIMPIA LÓPEZ RODRÍGUEZ

    34. MIGUEL ÁNGEL SOTUELA VEGA

    35. MARÍA PILAR FERREIRO MARTÍNEZ

    36. JOSÉ GARCÍA FREIJE

    37. MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO

    38. CÉSAR FERNÁNDEZ MURIAS

    39. JUDIT LÓPEZ DOUTÓN

    40. JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO DÍAZ

    41. ANA MARÍA LÓPEZ ANDRADE

    42. JOSÉ ANTONIO QUIROGA DÍAZ

    43. JULIA MARÍA BARCIA FERNÁNDEZ

    44. LUIS AMADEO LÓPEZ CAMPO

    45. Mª ELBA VELEIRO FERNÁNDEZ

    46. ROI RIGUEIRA AGROMARTÍN

    47. SONIA VERDES GIL

    48. IAGO FERNÁNDEZ PENA

    49. MARTA MARÍA ROUCO SEOANE

    50. IGNACIO CRIADO MONTENEGRO

    51. VANESA RUTH SISO CALVO

    52. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

    53. MARÍA LOUREIRO GARCÍA

    54. RAFAEL FERNÁNDEZ AMOR

    55. Mª GORETTI PÉREZ DÍAZ

    56. MARTÍN MEJUTO SOBRADO

    57. MARÍA LUISA PIÑEIRA NÚÑEZ

    58. ALEJANDRO MARTÍNEZ CAMPOS

    59. REGINA LÓPEZ ARIAS

    60. JOSÉ RAMÓN VILLARINO NEIRA

    61. GLORIA MARÍA PRADA RODRÍGUEZ

    62. MIGUEL TOMÉ LÓPEZ

    63. SONIA LÓPEZ MONTERO

    64. JOSÉ ÁNGEL RICO ÁLVAREZ

    65. MARGARITA LÓPEZ RODRÍGUEZ

    66. JOSÉ LUIS RAPOSO MAGDALENA

    67. Mª PILAR GÓMEZ GATO

    68. BENIGNO GÓMEZ TADÍN

    69. LAURA CELEIRO GARCÍA

    70. SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ

    71. NOELIA MARÍA BEN VÁZQUEZ

    72. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

    73. TAMARA CASTRO CUBELLO

    74. JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

    75. ANA SAAVERA LÓPEZ

    76. JULIO GALLEGO MOURE

    77. Mª PILAR FERREIRO VILLAR

    78. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ HERMIDA

    79. BELLA MARGARITA VARELA SÁNCHEZ

    80. JESÚS CEIDE LÓPEZ

    81. PATRICIA LÓPEZ FERNÁNDEZ

    82. MARCOS RODRÍGUEZ PAZ

    83. NOELIA PÉREZ LÓPEZ

    84. JOSÉ MANUEL CARRAL MÉNDEZ

    85. MERCEDES PÉREZ PEREIRA

    86. JOSÉ LUIS DÍAZ LÓPEZ

    87. MANUELA PÉREZ RODRÍGUEZ

    88. ALFREDO GUIU VALLE

    89. JENIFER SÁNCHEZ GALLARDO

    90. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SANTIAGO

    91. ALBA LÓPEZ VILA

    92. ROBERTO DÍAZ LUACES

    93. Mª LUISA FREIRE CORDERO

    94. RAMÓN QUIROGA RODRÍGUEZ

    95. ROSA MORÁN LUACES

    96. BERNARDINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

    97. ANA CASTRO DÍAZ

    98. JOSÉ LUIS CASTRO TELLADO

    99. SARA ARIAS LÓPEZ

    100. AGUSTÍN MÉNDEZ MOIRÓN


    COMITÉ FEDERAL


    Mª PILAR GARCÍA PORTO


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