Tomé se pone al frente del PSdeG en Lugo con el 97% de los votos

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Lugo
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Actualizado 07:38
El alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido proclamado, con más de un 97% de los votos a favor, secretario provincial del PSdeG, en un congreso al que solo se presentó una candidatura, la que él mismo encabezaba, después del acuerdo al que llegó con el otro aspirante, el alcalde de Castroverde, José María Arias, que será el vicesecretario generla del partido.
Tomé aseguró que, de este congreso provincial, los socialistas salen “más unidos y más fuertes, para darle un nuevo impulso al partido en la provincia de Lugo”.
Los objetivos de la nueva directiva socialista son “consolidar las alcaldías” en las que ya gobierna, pero también “conseguir otras nuevas en las que tiene clarísimas opciones” de triunfo en la próximas elecciones municipales, que se celebrará en 2023, además de mantener el poder “en la Diputación”.
Con el apoyo de “esa fuerza municipalista”, el siguiente objetivo del PSdeG es “ayudar a renovar el Gobierno de España y a recuperar el Gobierno en la Xunta de Galicia”.
“La provincia de Lugo necesita más Partido Socialista” y, para “seguir avanzando”, Tomé Roca propone en el plano orgánico “medidas para ensanchar las bases, más cercanía y participación, más apoyo a las agrupaciones locales y más coordinación en los mensajes”.
Además, aseguró que “trabajar por el rural es un prioridad absoluta”.
Para Tomé “es un orgullo enorme asumir este reto de futuro que representa la Secretaría Xeral del Partido Socialista en la Provincia de Lugo, acompañado de la gran familia socialista que somos”.
PRESIDENTE: MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ
SECRETARIO XERAL: JOSÉ TOMÉ ROCA
VICESECRETARIO XERAL: XOSÉ MARÍA ARIAS FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN: Mª DEL PILAR GARCÍA PORTO
SECRETARIO DE ACCIÓN ELECTORAL: EDUARDO VIDAL BAAMONDE
SECRETARIO DE NOVAS TECNOLOXÍAS: MIGUEL CALOTO CONDE
SECRETARIA DE MULLER E IGUALDADE: MARINA RAMUDO GRAÑA
SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA E EMPREGO: PABLO RIVERA CAPÓN
SECRETARIA EXECUTIVA: MARTA LÓPEZ ABELEDO
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E REDES SOCIAIS: ALICIA CARBALLEDO PORTELA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE: FRANCISCO CAJOTO CASERÍO
SECRETARIA EXECUTIVA: IRASEMA LÓPEZ LÓPEZ
SECRETARIO DE SEGURIDADE E EMERXENCIAS: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PARDO
SECRETARIO DE MEDIO RURAL: ROBERTO FERNÁNDEZ RICO
SECRETARIA EXECUTIVA: PAULA CAMPO BARRAL
SECRETARIA DE TURISMO E RUTAS XACOBEAS: MARISOL REY YÁÑEZ
SECRETARIA DE XUVENTUDE: SABELA THAIS SANJURJO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO: JAVIER LÓPEZ ROJO
SECRETARIO DE ENSINO E UNIVERSIDADE: MIGUEL VILAR RIVAS
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO: JOSÉ MANUEL LÓPEZ TORRE
SECRETARIA EXECUTIVA: PILAR SAAVEDRA MORANDEIRA
SECRETARIA EXECUTIVA: CARMEN MACÍA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE DEREITOS LGTBI: MAURICIO REPETTO MORBÁN
SECRETARIO EXECUTIVO: REMIGIO LENCE PALLÍN
SECRETARIO DE TRANSICIÓN ECOLÓXICA: DANIEL PIÑEIRO VILLARES
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE: ROBERTO GARCÍA PERNAS
SECRETARIO EXECUTIVO: JAIME CANCIO RODRÍGUEZ
SECRETARIA EXECUTIVA: ARANTXA INCERA ARES
SECRETARIO DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS: CELESTINO RODRÍGUEZ POMBO
SECRETARIA EXECUTIVA: LAURA BURGUÉ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DE PARTICIPACIÓN E MILITANCIA: CARMEN VEIGA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PATRIMONIO E TRADICIÓNS: ANA CANTO RODRÍGUEZ
SECRETARIA EXECUTIVA: MARÍA JOSÉ VALES GARALOCES
SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL: SILVIA RODRÍGUEZ DÍAZ
SECRETARIA DE BENESTAR, DEPENDENCIA E DISCAPACIDADE: MAYRA GARCÍA BERMÚDEZ
SECRETARIO EXECUTIVO: DAVID RODRÍGUEZ NOVO
SECRETARIO DE PROGRAMAS, ESTUDOS E ANÁLISES: JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ CARRÍN
SECRETARIO DE XUBILADOS E PENSIONISTAS: CARLOS PEREIRA FERNÁNDEZ
SECRETARIO EXECUTIVO: FRANCISCO OTERO BESTEIRO
SECRETARIA DO MAR: MARÍA LUJÁN RAMOS BEN
SECRETARIO EXECUTIVO: JOSÉ TELLADO FERNÁNDEZ
SECRETARIO EXECUTIVO: RAMIRO FERNÁNDEZ REY
SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL E MIGRACIÓN: SUSANA FERREIRO VÁZQUEZ
SECRETARIO DE INDUSTRIA: JOSÉ LUIS LOSADA FERNÁNDEZ
SECRETARIO EXECUTIVO: JAIME GONZÁLEZ DEL RÍO
SECRETARIO DE SANIDADE: MIGUEL RODRÍGUEZ LOIS
SECRETARIO DE PROMOCIÓN DO TERRITORIO E RETO DEMOGRÁFICO: HORACIO ROUCO FERRO
SECRETARIO EXECUTIVO: MIGUEL COUTO ALONSO
SECRETARIA DE FORMACIÓN E CULTURA: MARINA DOUTÓN RAJO
SECRETARIA DE DEPORTE: MARTA GARCÍA REY
SECRETARIO EXECUTIVO: ROBERTO PRADO DÍAZ
PRESIDENTE: JOSÉ LÓPEZ OROZCO
MARÍA DOLORES VIEIRO NÚÑEZ
DANIEL CASTRO GARCÍA
ELBA VELEIRO FERNÁNDEZ
ARGELIO FERNÁNDEZ QUEIPO
1. ADELA REMIOR FERNÁNDEZ
2. JORGE VAL DÍAZ
3. ANA MARÍA GUERREIRO GÓMEZ
4. GONZALO FERNÁNDEZ CARREIRA
5. MARÍA CAMINO TELLADO FERNÁNDEZ
6. ALFREDO LLANO GARCÍA
7. SILVIA OTERO MOIRÓN
8. FRANCISCO MON FERNÁNDEZ
9. ANA ISABEL RUBINOS BOLAÑO
10. JAVIER CERQUEIRO GONZÁLEZ
11. PATRICIA OTERO RODRÍGUEZ
12. CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
13. ISABEL GONZÁLEZ BLANCO
14. ÁNGEL TOMÉ ROCA
15. RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
16. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VARELA
17. ALBA NOVO CHANTRES
18. DARÍO ANTONIO PIÑEIRO LÓPEZ
19. VERÓNICA MARCOS ARROJO
20. RAFAEL GARCÍA FIGUEIRAS
21. BELÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
22. RAMÓN GÓMEZ QUEIRUGA
23. SONIA CERVANTES RIVAS
24. CONSTANTINO FERNÁNDEZ LEIRA
25. CARMEN PAZ RODRÍGUEZ
26. JAVIER QUIROGA CASTRO
27. MONTSERRAT DÍAZ RODRÍGUEZ
28. DARÍO CAMPOS CONDE
29. ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA
30. VICENTE PARRA VIZCAÍNO
31. MARÍA REIGOSA CASTRO
32. JOSÉ ANTONIO DELGADO VÁZQUEZ
33. OLIMPIA LÓPEZ RODRÍGUEZ
34. MIGUEL ÁNGEL SOTUELA VEGA
35. MARÍA PILAR FERREIRO MARTÍNEZ
36. JOSÉ GARCÍA FREIJE
37. MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO
38. CÉSAR FERNÁNDEZ MURIAS
39. JUDIT LÓPEZ DOUTÓN
40. JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO DÍAZ
41. ANA MARÍA LÓPEZ ANDRADE
42. JOSÉ ANTONIO QUIROGA DÍAZ
43. JULIA MARÍA BARCIA FERNÁNDEZ
44. LUIS AMADEO LÓPEZ CAMPO
45. Mª ELBA VELEIRO FERNÁNDEZ
46. ROI RIGUEIRA AGROMARTÍN
47. SONIA VERDES GIL
48. IAGO FERNÁNDEZ PENA
49. MARTA MARÍA ROUCO SEOANE
50. IGNACIO CRIADO MONTENEGRO
51. VANESA RUTH SISO CALVO
52. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
53. MARÍA LOUREIRO GARCÍA
54. RAFAEL FERNÁNDEZ AMOR
55. Mª GORETTI PÉREZ DÍAZ
56. MARTÍN MEJUTO SOBRADO
57. MARÍA LUISA PIÑEIRA NÚÑEZ
58. ALEJANDRO MARTÍNEZ CAMPOS
59. REGINA LÓPEZ ARIAS
60. JOSÉ RAMÓN VILLARINO NEIRA
61. GLORIA MARÍA PRADA RODRÍGUEZ
62. MIGUEL TOMÉ LÓPEZ
63. SONIA LÓPEZ MONTERO
64. JOSÉ ÁNGEL RICO ÁLVAREZ
65. MARGARITA LÓPEZ RODRÍGUEZ
66. JOSÉ LUIS RAPOSO MAGDALENA
67. Mª PILAR GÓMEZ GATO
68. BENIGNO GÓMEZ TADÍN
69. LAURA CELEIRO GARCÍA
70. SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ
71. NOELIA MARÍA BEN VÁZQUEZ
72. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
73. TAMARA CASTRO CUBELLO
74. JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
75. ANA SAAVERA LÓPEZ
76. JULIO GALLEGO MOURE
77. Mª PILAR FERREIRO VILLAR
78. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ HERMIDA
79. BELLA MARGARITA VARELA SÁNCHEZ
80. JESÚS CEIDE LÓPEZ
81. PATRICIA LÓPEZ FERNÁNDEZ
82. MARCOS RODRÍGUEZ PAZ
83. NOELIA PÉREZ LÓPEZ
84. JOSÉ MANUEL CARRAL MÉNDEZ
85. MERCEDES PÉREZ PEREIRA
86. JOSÉ LUIS DÍAZ LÓPEZ
87. MANUELA PÉREZ RODRÍGUEZ
88. ALFREDO GUIU VALLE
89. JENIFER SÁNCHEZ GALLARDO
90. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SANTIAGO
91. ALBA LÓPEZ VILA
92. ROBERTO DÍAZ LUACES
93. Mª LUISA FREIRE CORDERO
94. RAMÓN QUIROGA RODRÍGUEZ
95. ROSA MORÁN LUACES
96. BERNARDINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
97. ANA CASTRO DÍAZ
98. JOSÉ LUIS CASTRO TELLADO
99. SARA ARIAS LÓPEZ
100. AGUSTÍN MÉNDEZ MOIRÓN
Mª PILAR GARCÍA PORTO
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