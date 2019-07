Tomé se muestra convencido de que “no habrá repetición de elecciones” generales

El presidente de la Diputación y del PSdeG de Lugo, José Tomé, reconoció que el partido se va a centrar a trabajar en “que haya un cambio de gobierno en Galicia” en los comicios autonómicos del próximo año, porque está convencido de que “no habrá repetición de elecciones” generales y se llegará a un acuerdo en septiembre.

“Espero que no. Creo que no va a haber. Creo que no vamos a llegar ahí”, dijo Tomé, quien se mostró convencido de que en septiembre “habrá Gobierno y no habrá repetición de elecciones”.

En cuanto al congreso provincial extraordinario que se celebró el pasado fin de semana, “el Partido Socialista sale reforzado, sale unido y sale preparado para trabajar de cara al próximo proceso electoral, que si todo sale como está previsto, serán las autonómicas del año que viene”, dijo Tomé, quien recordó que “si se agota la legislatura serán en otoño”.

Desde su punto de vista, ese “es el trabajo” en el que tiene que centrarse ahora el Partido Socialista en la provincia de Lugo con un “equipo cohesionado que va a liderar la secretaria general”, Patricia Otero.

“Todos tenemos que estar detrás de ella apoyándola, porque al final el objetivo que tenemos en el Partido Socialista es que haya un cambio de gobierno en Galicia y que Gonzalo Caballero sea el próximo presidente de la Xunta, y para eso hay que configurar una mayoría alternativa de izquierda en el Parlamento gallego”, precisó.