Tomé dice que la situación de la sanidad pública en el medio rural de Lugo “es dramática”

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusó a la Xunta de Galicia de mantener a la sanidad pública, en concreto en las zonas rurales de la provincia, en una “situación dramática”, porque en los últimos años ha perdido servicios públicos, hasta el punto de que determinados centros de salud se quedan “cerrados” cuando un médico tiene que salir a consultar a domicilio.

Tomé hizo estas declaraciones antes del pleno ordinario de la Diputación de Lugo, en el que el gobierno provincial presentó una moción en defensa de la sanidad de pública, porque “la Xunta no está respondiendo como debería” y “hay 1.100 profesionales sanitarios menos” desde que comenzó “a gobernar Feijóo”, a pesar de que la población “está más envejecida” y, por lo tanto, las necesidades son mayores.

“La Xunta está haciendo justamente lo que dijo y lo que prometió. Dio que iba a ser la legislatura del rural. Está siendo la legislatura del total abandono del rural, que pierde servicios públicos y privados”, dijo Tomé, mientras que el gobierno autonómico “no hace nada para remediar esta situación”.

Sin médicos

De hecho, según Tomé, “en muchos municipios se están quedando sin médicos. En comarcas, sin pediatras. Los centros de salud quedan cerrados. Los médicos tienen que salir a domicilio y no queda nadie en ellos. La situación es dramática en el rural en relación con la sanidad y los servicios públicos”.

Por ello, le pidió a la Xunta “que se ponga las pilas” y que “no vea la sanidad como un negocio”.

A su juicio, la “Xunta entiende la sanidad como un negocio”, mientras que el gobierno de la Diputación lo concibe como “un servicio esencial”.

Según Tomé, si las empresas privadas no viesen “rentabilidad” no invertirían en Lugo y “si la ven, es que no hay una buena cobertura”.

“Si hubiese suficiente cobertura pública no habría un espacio tan grande para la privada”, concluyó.