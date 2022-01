Tomé y Arias competirán en primarias por liderar el PSdeG en Lugo

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Castroverde, José María Arias, competirán en primarias para hacerse con el liderazgo del socialismo lucense, tras haber presentado ambos los avales necesarios para formalizar su candidatura en el período establecido por los estatutos del PSdeG.

José Tomé, que también es alcalde de Monforte de Lemos reunió más de 600 avales, una cantidad que equivale a más del doble de la cifra máxima fijada por los estatutos del partido para poder participar en este proceso. Por su parte, Arias, aunque dijo haber reunido unos cuatrocientos apoyos, presentó alrededor de trescientos, precisamente por ser el número máximo previsto.

Tomé agredece el apoyo

Tomé agradeció el “respaldo de los compañeros y compañeras” que le ofrecieron su aval, un “respaldo muy importante en términos cuantitativos, pero también desde el punto de vista cualitativo, porque los avales proceden de todo el territorio de la provincia, de todas las comarcas lucenses”.

“En la presentación de la candidatura dije que quiero un partido fuerte, unido e integrador, que garantice el intercambio de ideas y de comunicación entre la militancia. Es una satisfacción comprobar que muchos compañeros y compañeras de toda la provincia lo entendieron así y decidieron darme su aval”, dijo Tomé.





Arias lo vuelve a intentar

Por su parte, el alcalde de Castroverde asegura que se presenta a este proceso -por tercera vez- con la idea de “reivindicar lo mismo” que ha venido defendiendo en los últimos años: más participación y una mayor atención a las agrupaciones pequeñas.

José María Arias es alcalde de Castroverde





“Se ha tratado de amortajar tanto al partido, que no hay partido. No hay quien pueda decidir, ni quien levante la mano. Se opta por dirigir el partido desde las instituciones. Y eso no va conmigo”, dijo José María Arias a Cope Lugo.

El candidato, que gobierna en su municipio con mayoría absoluta, afirma que “los alcaldes se defienden” con sus respectivas gestiones al frente de los ayuntamientos, pero “nadie se acuerda de las pequeñas agrupaciones para nada”, a pesar de que “sus votos son muchas veces tan importantes como las alcaldías”, sobre todo para gobernar “en la Diputación Provincial”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La proclamación oficial de las candidaturas se producirá la próxima semana, entre el 10 y el 14 de enero , mientras que la campaña de información a la militancia se desarrollará entre los días 15 y 29 de este mes.