Tomé: "Aprobaremos uns orzamentos realistas e útiles, investidores e profundamente sociais"

El presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Jose Tomé, presentó este martes la propuesta de presupuesto para 2024 del ejecutivo provincial, que sube un 5,32% con respecto al de 2023 gracias a los fondos europeos que consiguió la institución, alcanzando los 116 millones de euros.

Las cuentas serán sometidas a debate y aprobación del pleno el próximo martes 28 de noviembre, "en tiempo y forma para que entren en vigor a principios de año", destacó Tomé, quien definió los presupuestos como "realistas y útiles, inversores y profundamente sociales".





Un 3% más para políticas sociales...

Precisamente, las partidas destinadas a políticas sociales suponen más un tercio del total del presupuesto, hasta alcanzar los 38 millones de euros, un 3% más que en este año.

De esta cantidad, 11 millones son para las residencias de mayores, tanto para las que ya están en funcionamiento -Trabada, Pol, Ribadeo, A Fonsagrada, Castroverde, Pedrafita do Cebreiro, Meira, Navia de Suarna y Ribas de Sil-, como para las que están en fase de construcción o de proyecto -A Pontenova, Guitiriz, A Pobra do Brollón, Portomarín, Ourol, Folgoso do Courel, Pantón, Becerreá y Cervantes-.





...Plan Único, carreteras, apoyo a la economía...

Asimismo, aumenta hasta los 21,75 millones de euros el Plan Único de cooperación con los ayuntamientos, lo que supone transferirles el 20% de los presupuestos provinciales "con criterios públicos y objetivos, y respetando su autonomía municipal", destacó Tomé.

Por su parte, las partidas para la mejora de la movilidad en carreteras provinciales y municipales se incrementan un 11%, alcanzando los 20 millones de euros en el próximo ejercicio.

Además, el apoyo a los sectores productivos "gana peso", y aumentan hasta los 11,3 millones de euros las partidas destinadas a "actividades estratégicas" como la agroganadera, forestal y del mar, la economía verde, el comercio, la hostelería y el turismo.





...pero los populares "no lo entienden" así

Desde el grupo provincial del Partido Popular denuncian que "José Tomé mintió cuando aseguró que iba a aumentar la aportación al Plan Único en un millón de euros", pero "en la realidad se congela".

Los diputados populares afirman que los presupuestos "no son sociales ni cumplen con las necesidades de la provincia" ya que socialistas y nacionalistas "no van a abrir ninguna nueva residencia, ni las finalizadas, como es el caso de la de Becerreá".

El portavoz popular, Antonio Ameijide, ha querido poner de manifiesto que "el mantenimiento de la red viaria provincial no es ni una prioridad ni una preocupación para Tomé" ya que "reduce en 400.000 euros" los fondos destinados a su mejora, a pesar de que "las carreteras de la provincia están en muy mal estado, suponiendo un riesgo para la seguridad vial".

Los populares también han explicado que en el caso de las ayudas, líneas y programas vinculados con la actividad agroganadera, forestal y del mar la reducción "es muy drástica", del 21%.

Por todos estos motivos, afirman que "no se puede entender" que "el presupuesto más alto de la historia de la Diputación repercuta menos en la mejora del día a día de los lucenses".