Todo empieza en Lugo

La campaña electoral para las elecciones gallegas comenzó en Lugo . Dos de los principales candidatos eligieron la capital lucense para dar el pistoletazo de salida a este "sprint final" que nos llevará a las urnas el próximo 18 de febrero. La importancia de esta provincia de cara al resultado final ha quedado acreditada desde el primer minuto de esta carrera. El pasado fin de semana, los tres aspirantes coincidieron en la ciudad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como telonero, y ayer fue la vicepresidenta del ejecutivo, María Jesús Montero, la que vino a Galicia para darle un empujoncito en la salida a su candidato, José Ramón Gómez Besteiro.





El Partido Popular, "rival a batir"

La campaña electoral será dura, áspera por momentos. El candidato del Partido Popular a la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, dijo ayer en Lugo que los populares son "el rival a batir" en estas elecciones autonómicas y que sus rivales políticos "van a ir" a por ellos, incluso "con malas artes".

"Dirán que estamos pendientes de otras cosas. Quieren que nos callemos frente a todo lo que está pasando en Madrid, que miremos para otro lado. El PSOE va a decir amén a todo lo que haga Pedro Sánchez y el BNG no va a ser meno, porque también tiene que decir amén", añadió Rueda.

"Me presento a las elecciones por muchas cosas, pero la primera es que yo no quiero que pase en Galicia lo que está pasando en el Gobierno de España. Simplemente por eso, merecía la pena presentarse a las elecciones y ganarlas", afirmó Rueda.

"Somos el rival a batir, van a ir a por nosotros, con malas artes", añadió, mientras que el PP va a ir "con la palabra por delante".

En la misma línea, dijo que los populares van a hacer "una campaña de peinar el territorio ", algo que sus adversarios "no van a poder hacer". "Vamos a tener a Mariano Rajoy, está deseando venir, igual que va a estar Alberto. Vamos a disfrutar".

"No sé si va venir Pedro Sánchez más veces, tengo la teoría de que no va a venir mucho. No sé si vendrá Yolanda Díaz, es una campaña un poco rara. Los que no van a venir son los socios del BNG, eso seguro. Porque que vengan por aquí Bildu y ERC no les conviene y les da vergüenza hasta los del Bloque, aunque sean sus socios".





El BNG, “la mejor alternativa" frente al PP

Este viernes, la candidata del BNG, Ana Pontón, realizará el primer acto de campaña en Sarria, en su casa familiar, en Chorente, donde mantendrá un encuentro con los medios de comunicación acompañada por sus padres, Aurita y Luis. En el inicio de la carrera electoral, aseguró que su partido es la "mejor alternativa para derrotar al PP" el 18 de febrero.



Pontón pidió a los ciudadanos que "apuesten por el BNG" para " poner en marcha el cambio gallego ". La nacionalista, que ha insistido en que estas son las elecciones "más importantes y más abiertas de los últimos 15 años", ha recordado que "si el voto del cambio se moviliza y se une en el BNG, Galicia ganará un futuro mejor".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ana Pontón se ha mostrado convencida de que "el cambio es imparable" y ha señalado al BNG como la "mejor alternativa para derrotar al PP", porque ella es la "candidata de todas las personas que quieren el cambio" y se ha comprometido a "construir la Galicia en grande que queremos y merecemos".





"El cambio, si no llega con el PSdeG, no llegará"

Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, inició la campaña electoral en Lugo, en la Praza de Santa María, en pleno centro del casco histórico, y con la intención de ser el “primer presidente de Lugo que se presenta Lugo, orgulloso de su ciudad y de su provincia”. A diferencia de lo que opina Ana Pontón, insistió en que " el cambio llegará de la mano de los socialistas o no llegará".



Besteiro estuvo arropado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha asegurado que el PSdeG acude a esta carrera electoral con "capacidad, ambición, proyecto y experiencia", cualidades que cree que los gallegos valorarán a la hora de darle su confianza.



Cree que será la opción preferida por los gallegos que quieren sacar al PP de la Xunta porque el 18 de febrero " la gente va a buscar experiencia en el cambio de gobierno ", va a querer una formación "con influencia del Gobierno" y un partido con "ambición de país" que no ansíe que Galicia sea "una isla separada del mundo".



Con todo, para conseguir la presidencia de la Xunta,Besteiro ha animado a los suyos a participar y “a luchar para conseguir ese verdadero cambio que tanto queremos y tanto merecemos”.



Ha dicho que el PSOE gallego se volcará en conseguir el respaldo de la Xunta para que Galicia vuelva a tener un presidente socialista y lo hará con una campaña "absolutamente alegre" tras "15 años de un gobierno de apatía" y además la encarará "sin miedo a ningún tipo de juego sucio".