El PP no tiene “constancia” de ninguna denuncia por parte del gobierno provincial de Lugo por los catamaranes

Lugo, 26 de abril.- Aunque el diputado de Turismo, Eduardo Vidal, había amenazado con llevar al juzgado al viceportavoz del grupo provincial del PP, Carlos Armesto, si no rectificaba las declaraciones en las que afirmaba que los catamaranes de la Diputación hicieron rutas fluviales sin los pertinentes permisos de navegación, este último aseguró hoy que no le consta que se presentase “ninguna denuncia”.

“No me llegó ninguna denuncia. En los medios anunció esa denuncia, pero a mí, a día de hoy, no me llegó, ni tengo constancia de que se presentase”, dijo Armesto hoy a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto electoral del PP.

“Nosotros desde el Partido Popular, teníamos unos expedientes en los que la Confederación Hidrográfica decía que no se contaba con los permisos de navegación. Pedimos acceso a la información, se nos volvió a entregar toda la documentación y en ese dossier sigue sin aparecer que la Hidrográfica hubiese autorizado eso”, aclaró Armesto.

“A nosotros lo que nos preocupa es que las cosas se hagan bien y que los catamaranes viajen con los permisos con los que tienen que viajar. Que haya seguridad. Si esto está corregido, muy bien”, pero insistió en que, con la documentación que tiene el Partido Popular en este momento en su poder, eso no es así.

“Simplemente digo lo que ponen los documentos que nos fueron entregados. Si hay otros documentos y se nos entregan, nosotros encantados. Pero a día de hoy, tenemos la documentación que tenemos, la que obra en el expediente. Si se oculta otra documentación, cuando se haga pública la veremos”, concluyó.