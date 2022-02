Tensión a la llegada de la madre de Desirée para ser juzgada en la Audiencia

Agentes de la Guardia Civil tuvieron que proteger a Ana Sandamil, la madre de Desirée Leal, a su llegada a la Audiencia Provincial de Lugo, donde va a ser juzgada por el asesinato de su hija en 2019, cuando la niña tenía 7 años, en la localidad de Muimenta (Cospeito), dado que se vivieron momentos de tensión con los familiares del padre, que se congregaron a la puerta de la sede judicial.

Algunos de los familiares que acompañaban al padre de la niña empezaron a gritarle cuando los agentes de la Guardia Civil que la custodiaron desde el centro penitenciario la bajaron del furgón policial para conducirla al interior de la Audiencia Provincial.

Acompañaron su entrada en sede judicial los gritos de los familiares de la niña, que le llamaron “hija de puta”, “asesina” o “asquerosa”.

En ese momento de tensión, también se produjo un supuesto intento de agresión, cuando una familiar se acercó a la acusada e intentó tirarle del pelo, aunque fue separada por los agentes de la Guardia Civil que la custodiaban y los efectivos de la Policía Nacional que vigilan las puertas de la Audiencia.

La familia pide justicia

A las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo, donde este lunes comienza el juicio por el crimen de la pequeña Desirée Leal, en Muimenta, se concentraban esta mañana familiares de la pequeña, entre ellos su padre, José Manuel, detrás de una pancarta en la que se podía leer: “!Quiero saber toda la verdad. Justicia para Desirée!”.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Manuel Leal se mostró totalmente destrozado por la muerte de su hija y aseguró que su vida se ha visto “truncada para siempre” a causa del crimen.

RAMUDOJosé Luis Leal, el padre de Desirée, a las puertas de la audiencia









“Yo ya no volveré a ser la persona que era, eso desde luego”, dijo el padre, quien espera que se aclaren en el juicio, que se prolongará hasta el próximo 14 de febrero, las circunstancias en las que su hija perdió la vida y que la culpable, que “presuntamente fue la madre”, pague por lo que hizo.

En ese sentido, dijo que “en una vivienda en la que aparece una niña de siete años, brutalmente asesinada, con la boquita deshecha, tuvieron que ser las personas que convivían con ella, alguna de ellas . Doy por hecho, lo dicen las investigaciones, que presuntamente fue la madre ”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lamentaba también “todo lo que queda por delante”, porque “esto no termina” aquí.

“Aunque judicialmente terminara, que lo dudo, mi mente y mi vida se han visto truncadas para siempre. Yo ya no volveré a ser la persona que era, desde luego”.

Prisión permamente

Destrozado también se mostró el abuelo de la pequeña, José Luis Leal. “La muerte de la niña no se paga con nada, pero por lo menos esperamos que salga una condena de prisión permanente revisable, que es lo máximo que podemos pedir”, afirmó.

Con respecto a la madre de Desirée, dijo que “una persona así no puede estar con la gente”.

“Es muy duro todos los días. Nosotros tenemos muchas fotos en la casa, con nosotros. Es muy duro. De hecho, no llego a dormir cinco horas cada noche, seguidas, desde lo sucedido. Esta noche ya no dormí nada. Tomo pastillas, estamos viendo a psicólogos, pero a mí no me hacen nada. Estoy muy mal”, reconocía el abuelo de la niña.

“Desde ese día se truncó nuestras vidas. Ahora esperamos que se haga justicia”, concluyó.