Se suspende la subasta por segundo día consecutivo en Celeiro

El jefe de flota de Porto de Celeiro, Jesús Lourido, confirmó que la subasta de pescado de los barcos de Gran Sol ha quedado suspendida por segundo día consecutivo, ante la imposibilidad de mover el pescado del puerto, como consecuencia de la huelga del transporte.

“No hubo subasta. No hay transporte. Seguimos almacenando pescado y esperando. A ver si la situación se soluciona en la reunión que van a mantener hoy los transportistas en Madrid, aunque no tenemos demasiada esperanza”, dijo Lourido.

Recordó que la situación del sector pesquero es especialmente complicada, dado que, en su caso, se suman “las dos circunstancias”, por una parte “los costes excesivos y descontrolados de los combustibles”, que lastran la rentabilidad de los barcos que salen a faenar, y ahora los problemas logísticos derivados de la huelga del transporte.

“Estamos esperando a que se acabe el bloqueo”, dijo Lourido, y con temor a que se produzca “un atasco” cuando salga la mercancía almacenada.

DIFICULTAD AÑADIDA

Precisó, además, que para el sector también es una dificultad añadida no “poder vender” el fruto del trabajo en el mar “de diez o quince días”, aunque “sea a pérdidas”, porque aportaría “capital circulante”, al menos para “pagar las nóminas” y hacer frente “a los compromisos financieros de las empresas”.

En cuanto al precio del combustible, precisó que en este momento ya está amarrada a puerto una decena de barcos y “pronto estará parada el 50% de la flota” de Porto de Celeiro.