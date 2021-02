La situación sanitaria lleva a la organización a anular la celebración de Expomar en mayo

El alcalde de Burela y presidente de la Fundación Expomar, Alfredo Llano, anunció hoy que, “como consecuencia de la situación sanitaria que estamos viviendo” a causa de la pandemia, la Feira Náutico Pesquera -Expomar- no se celebrará en el mes de mayo , como inicialmente estaba previsto.

La Fundación Expomar sí mantiene las Xornadas Técnicas y el Encontro Empresarial, porque ambos eventos se desarrollarán de forma telemática.

Tras la reunión que mantuvo en las últimas horas la Fundación Expomar, Alfredo Llano explicó que la “conclusión fue unánime” en cuanto a que “es imposible hacer en mayo ni la feria Expomar ni cualquier otro evento que implique un gran movimiento de personal o la concentración de personas en un recinto”.

“Decimos no convocar a nadie para Expomar este año. Observaremos como va evolucionando todo, pero evidentemente, si vemos que no hay seguridad, y que la situación puede repercutir negativamente en la celebración de una feria de bajo nivel, no la vamos a hacer. Iremos tomando las decisiones correspondientes a medida que pase el tiempo”, añadió.

En la misma línea, dijo que la fundación quiere que “el sector náutico y pesquero” tenga el protagonismo que se merece, de ahí que se mantengan las Xornadas Técnicas y el Encontro Empresarial convocados para el mes de mayo, aunque ambas citas se celebrarán “de forma telemática”.

“Elegiremos los mejores temas y a los mejores profesionales”, dijo Llano, para “analizar la situación del sector, porque es algo que realmente preocupa”.

Además, la organización intentará también “contar con la celebración, una vez más, del Consello de Pesca de Galicia” en el transcurso de estas jornadas.

“Nos volveremos a reunir cuna vez que pasa Semana Santa, con propuestas para hacer unas Xornadas Técnicas con la gente más implicada”, añadió Llano, quien también reconoció que “ahora, tal y como están las cosas, es muy complejo tomar alguna decisión en firme”.