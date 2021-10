Seis municipios del Camino Francés se unen en Lugo para mostrar su patrimonio con un Escape Way

Seis municipios de la provincia de Lugo por los que pasa el Camino Francés se han unido en la iniciativa 'The Escape Way', promovida por la Asociación de Municipios do Camiño de Santiago, para mostrar a los visitantes de una forma lúdica su patrimonio histórico y artístico.

Esta iniciativa, que cuenta con una ayuda de 7.500 euros por parte de la Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, fue presentada este miércoles en la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo.

Participan en la misma Pedrafita do Cebreiro, Samos, Triacastela, Paradela, Portomarín y Monterroso. Cada uno de los municipios contará con su propio juego, disponible a partir del sábado a través de una aplicación de descarga gratuita, que conjuga elementos físicos del patrimonio histórico de esos ayuntamientos con la realidad virtual, de modo que solo es posible jugar sobre el terreno.

El objetivo del mismo es que los visitantes recorran las calles de esas localidades y conozcan su patrimonio y lugares de interés al tiempo que resuelven el enigma propuesto en el juego.

Todos los juegos son diferentes

Todos los juegos son diferentes, con pruebas distintas y creadas expresamente con elementos propios de cada uno de los municipios participantes, de modo que para los visitantes suponen siempre “una experiencia única”.

Ofrecen contenidos en varios formatos, como vídeos, fotografías, textos, ilustraciones o locuciones de audio y han sido diseñados para una duración aproximada de entre 40 y 90 minutos.

En la presentación participaron el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias; la comisaría del Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira; la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, en representación de la entidad promotora; la alcaldesa de Monterroso, Rocío Seijas; el alcalde de Samos, Julio Gallego, y el teniente de alcalde de Portomarín, Pablo Rivas.