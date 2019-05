Santos dice que la imputación de Campos es el resultado de “una operación” de Martínez

Lugo, 23 de mayo.- El secretario general del PSdeG en la provincia de Lugo, Álvaro Santos, ha asegurado hoy que la imputación de Darío Campos por un supuesto delito de prevaricación administrativa, en relación con unas obras de saneamento en una parroquia de A Pontenova, no es más que una “operación” diseñada por el diputado no adscrito, Manuel Martínez, en sus “últimos estertores” en la institución provincial.

“La operación está clara. Quien denuncia es una persona que debe ser la que única vez que ha ido al juzgado a denunciar, porque lamentablemente ya había ido bastantes veces” antes por otros motivos, dado que es una persona conocida por “todo el mundo”, aseguró.

En sus declaraciones, Álvaro Santos se refería al controvertido empresario Eloy Castro, que además, es “hermano del candidato del partido de Manolo Martínez en el ayuntamiento de Meira”.

De hecho, recordó, es “Manolo Martínez quien hace pública esa toma de declaración a Darío Campos el próximo día 12”.

A su juicio, está “clarísimo” que es “una operación” con la que se busca “entorpecer la campaña electoral y no hay absolutamente nada más”.

“Hay un procedimiento escrupuloso, seguido por el Ayuntamiento de A Pontenova, y el juzgado se pronunciará sobre él. Aquí no ha pasado nada más que uno de los últimos estertores de una persona que no supo acomodarse en su organización y que no supo servir a lo público desde la política, sino que pretendió servirse de lo público a través de la política”, zanjó Santos.

Desde su punto de vista, esta situación sirve para definir “lo que es Manolo Martínez”, sin “caretas” y como “el mismo dice, sin ataduras”.

“Tuvo su repercusión en este mandato, pero no va a darse otra situación igual”, aseguró.