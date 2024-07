A Ribeira Sacra segue a dar pasos decisivos para ser Patrimonio da Humanidade

Este martes celebrouse unha nova xuntanza sobre a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. O encontro de traballo, que tivo lugar no Consorcio Local dos Peares, en Ourense, serviu para trazar as actuacións que se levarán a cabo para a consecución deste recoñecemento.

Entre outras cuestións, na reunión avanzouse que en setembro deste ano haberá que presentar o expediente do novo proxecto sobre a candidatura que está a preparar a Xunta de Galicia e que está reformulado en torno á auga; en febreiro de 2025 haberá que entregar o informe ao Centro do Patrimonio Mundial da UNESCO; prevén que en setembro ou outubro do vindeiro ano teña lugar a visita de inspección; e, a mediados do 2026 está previsto que se reúna o comité para tomar a decisión.





"Implicación total" da Deputación

A responsable de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo da Deputación de Lugo, Pilar García Porto, lembrou a "implicación total" da institución provincial na consecución desta distinción internacional. Nese sentido, sinalou que o organismo provincial fará un seguimento e apoiará as xestións que se leven a cabo para conseguila.

A deputada lucense valorou que tralo acordo unánime do Consello de Patrimonio Histórico de nomeala como única candidata de España a Patrimonio Natural da UNESCO no ano 2026 toca facer unha boa labor didáctica por parte da Xunta de Galicia, porque "esta proposta está elaborada polo goberno galego" e destacou o "apoio da Deputación, porque o importante é que saia adiante e que non pase como hai uns anos", cando se recibiu unha resposta "negativa porque non se fixeron ben as cousas".

Na xuntanza participaron tamén o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e representantes da Deputación de Ourense, da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) e doutras entidades da comarca.