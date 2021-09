La Ribeira Sacra ya es la séptima Reserva de la Biosfera gallega

La comarca de Ribeira Sacra y las sierras de Oribio y de Caurel han sido declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco en la reunión que este organismo está celebrando en Abjuja, la capital de Nigeria.

Se trata de la séptima reserva de la biosfera de Galicia incluida en la citada lista de protección y que eleva a un 35 % el territorio de esta Comunidad bajo ese amparo.

Los otros espacios protegidos son Terras do Miño; Allariz; los Ancares de Lugo y los montes Cervantes, Navia y Becerreá; el río Eo, Oscos y las tierras de Burón; la Mariñas coruñesas y tierras de Mandeo, así como el parque transfronterizo de Gerês-Xurés, compartido con Portugal.

Aspira a ser Patrimonio de la Humanidad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este miércoles que la declaración de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y del Courel como Reserva de la Biosfera es “un espaldarazo” dentro del objetivo para que sea declarada como Patrimonio de la Humanidad.

Así lo ha trasladado durante un acto celebrado ayer en el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, horas después de que el Consejo Internacional de Coordinación del Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco aprobase la declaración de la candidatura de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel como nueva Reserva de la Biosfera.

En su intervención, Feijóo ha puesto en valor esta declaración, que permite a Galicia alcanzar la séptima reserva de la biosfera, “único galardón” concedido en España a un territorio de 300.000 hectáreas y que va a suponer un antes y un después para los 23 municipios incluidos en la misma, 18 de la provincia de Lugo y cinco de Ourense, con una población total de 75.000 habitantes.

Fin a un largo proceso

Este paso, ha añadido, pone fin a un largo proceso que, según ha recordado, se concretó a inicios del 2019 en una primera propuesta, elaborada con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Fundación Juana de Vega.

Durante su discurso, ha destacado “la singularidad” de la Ribeira Sacra junto con las sierras, en lo que ha calificado como un “enclave único” y que conjuga patrimonio, paisaje, la vendimia heroica y también “una tradición secular”.

La Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribio e Courel es la segunda más grande de la Comunidad, ya que abarca una superficie total de 306.534,77 hectáreas que se extienden por los cañones del Sil y por el Río Miño y destaca por su gran belleza natural y por la riqueza cultural y etnográfica que atesora.

“Ahora lo que tenemos que conseguir es mantenernos, esto hay que revalidarlo constantemente”, ha proclamado Feijóo, quien ha querido dejar un mensaje contra la lacra de los incendios forestales, después del reciente fuego registrado en Ribas de Sil, que quemó cientos de hectáreas.

Feijóo, quien ha destacado también la “responsabilidad enorme y adicional” que representa este reconocimiento, ha subrayado por último el compromiso del Gobierno gallego a la hora de seguir dando “los pasos necesarios” para que la Unesco declare la Ribeira Sacra como patrimonio de la Humanidad.