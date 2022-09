Raposo dice que se hace “todo lo posible” para agilizar el tráfico, pero teme al “invierno”

El alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, opina que por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se está haciendo “todo lo posible” para mejorar las condiciones del tráfico a su paso por esta localidad, a la espera de que se restablezca la circulación por la A-6 a través del viaducto de O Castro, pero teme a la llegada del “invierno”.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, supervisó este fin de semana los trabajos que se están desarrollando para “agilizar el tráfico” y avanzaba que el nuevo desvío que evitará el paso de transportes especiales por el núcleo de Pedrafita do Cebreiro podría estar operativo incluso antes del plazo previsto inicialmente -estaba previsto para otoño-.

“No digo que no vaya a funcionar. No me atrevo a decir eso”, dijo el alcalde a Cope Lugo, pero también precisó que “el invierno hay que palparlo en Pedrafita”, donde las condiciones pueden ser realmente duras cuando el termómetro se desploma.

NIEVE

Recordó que “el invierno pasado no nevó” y “ojalá que este tampoco nieve”, pero “si lo hace, ya veremos”, dijo el regidor local, porque cualquier solución puede complicarse en zonas con una elevada pendiente y a más de 1.000 metros de altura.

“Están haciendo todo lo posible. Han mejorado la Nacional VI desde As Nogais hasta Pedrafita, pero el invierno es el invierno”, avisó.