El PSdeG pide la dimisión del alcalde de Abadín por su “nula gestión” frente al Covid19

El grupo municipal del Partido Socialista ha solicitado la dimisión inmediata del alcalde de Abadín, José María López Rancaño, por su “nefasta gestión” ante la crisis provocada por el Covid19.

El portavoz socialista en el municipio de Abadín, Pablo Díaz, denuncia que “desde el mes de enero no se celebró ningún pleno” en el municipio, al menos para tener “información sobre las medidas o iniciativas a implementar por el Ayuntamiento a causa de esta pandemia”.

“A día hoy, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, no ha informado de ninguna medida a la oposición sobre la crisis sanitaria”, insiste.

Además, Pablo Díaz se pregunta “dónde van los miles de guantes y botes de desinfectante que recibió el Ayuntamiento de las distintas administraciones públicas” para mejorar la protección de la población del ayuntamiento ante el Covid19.

“Márchese ya, usted es el verdadero ejemplo de lo que no se debe hacer en política, abandonar a los vecinos y no asumir sus responsabilidades en una crisis que no supo ni quiso afrontar”, concluyó.