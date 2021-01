La provincia de Lugo empieza enero con alerta amarilla por nieve

Un total de 29 provincias, entre ellas Lugo, estarán este lunes en aviso por temperaturas mínimas, nevadas y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La cota de nieve este lunes estará en unos 300 y 500 metros en la mitad norte peninsular, y en concreto la provincia de Lugo mantendrá la alerta amarilla por nevadas.

En este sentido, la Diputación de Lugo mantuvo desplegado durante todo el fin de semana un dispositivo compuesto por 96 operarios y 48 máquinas y vehículos para paliar los efectos del temporal de nieve en la red viaria provincial.

Los equipos facilitaron la circulación y garantizaron la seguridad despejando las carreteras de nieve y hielo, y atendiendo las incidencias producidas, un trabajo complicado, teniendo en cuenta la gran cantidad de nieve caída, que desarrollaron con eficacia.

El dispositivo trabajó en 80 carreteras que discurren por 13 municipios de A Montaña y de la zona sur de la provincia: Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos.

En las vías de estos municipios se transita con dificultad por las intensas nevadas de las últimas horas, que llegaron a provocar espesores de entre 5 a 30 centímetros, además de placas de hielo.

Los ayuntamientos más afectados por la nieve han sido Folgoso do Courel, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes y Samos, siendo aconsejable en las carreteras de estas localidades el uso de cadenas en todos los vehículos que no sean todoterreno.

Desprendimiento en O Piornedo

Además, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, ha informado de que, tras producirse este viernes un desprendimiento de piedras en la carretera provincial LU- P-3505, que da acceso al núcleo de O Piornedo, en Cervantes, ordenó que de manera inmediata se desplazaran los medios humanos y materiales necesarios, con el fin de comenzar los trabajos para despejar la vía, cortada a la altura del punto kilométrico 16,100 debido al derrumbamiento.

La previsión es que las tareas para liberar la carretera continúen durante una semana aproximadamente.

Los trabajos consistirán en picar la piedra, cargarla y retirarla, además de, si fuera necesario, consolidar los taludes y regenerar el firme de la carretera.

En cuanto a otras vías provinciales, también se registraron incidencias en las últimas horas en la comarca de A Terra Chá, a causa de la acumulación de nieve en la calzada de las autovías A-8 y AG-6, de la carretera nacional N-634 a la altura de la localidad vilalbesa de Martiñán y de la vía autonómica LU-540 en el Alto da Gañidoira, entre Muras y Xermade.