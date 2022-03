La plataforma del transporte lamenta el "desabastecimiento" en Galicia pero dice que "va para largo"

El portavoz de la Plataforma de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, Manuel Hernández, reconoce que “en Galicia, como en todos lados, está habiendo desabastecimiento” y, aunque asegura que la intención de los transportistas que secundan el paro no es “perjudicar a nadie”, opina que esto “va para largo” por la postura del Gobierno.

“Seguimos igual y, desgraciadamente, estos señores nos están abocando a que esto vaya para largo. No nos han llamado. No hemos tenido ningún contacto con ellos, y vamos por el quinto día de huelga. No sé a qué esperan”, dijo Hernández a Cope Lugo.

Desde su punto de vista, el Gobierno se está “justificando”. Está “tratándonos de lo que no somos. Quiere tapar el problema principal por los intereses de esos cuatro grandes que quieren seguir sangrándonos y viviendo de la sangre del pequeño”.

"DESABASTECIMIENTO"

“De momento, el Ministerio lo está haciendo perfecto para apoyar que cuatro vivan de cuatrocientos”, insistió.

En cuanto a la situación en Galicia, afirma que está “como todas partes”, porque “está habiendo desabastecimiento”.

“Si nosotros paramos, esto se para. No queremos perjudicar a nadie, pero es la Administración la que nos está llevando a que pasen los días y sigamos sin solución. Ellos sabrán hasta donde están dispuestos a llegar”, insistió Hernández, porque “están condenando a la sociedad al desabastecimiento”.

“Es cosa de ellos, no nuestra”, concluyó.