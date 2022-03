La plataforma de transportistas asegura que "el paro es total" en Lugo y en el conjunto de Galicia

El portavoz de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, Manuel Hernández, afirma que “el paro en Galicia es total”, por lo que “si el 90% de los camiones están parados, cómo no van a faltar productos ya” en determinados sectores.

“Esto es una cadena. Es inevitable que, con el paso de los días, se vean afectados otros sectores. Para que esto no ocurra, para evitarlo, tiene que haber por parte de la Administración voluntad de escucharnos, de reunirse con nosotros, porque las demandas las conocen. Son las mismas que llevamos meses reclamando”, dijo Hernández.

Sin embargo, en declaraciones a COPE Lugo, criticó “el desprecio de la ministra a los pequeños transportistas, que son la gran mayoría” y reiteró que, en la actual situación, no tienen “más remedio que seguir” con los “camiones parados”.

Tal y como están las cosas en este momento, con el precio del gasóleo disparado, dijo Hernández, “los pequeños transportistas” no pueden “mover sus camiones”, porque “estarían perdiendo dinero”.

“Le pedimos a la Administración que no haga perdurar esto en el tiempo. La situación es crítica. No podemos marcharnos ahora y decir que dentro de un mes vamos a hablar. Tenemos que solucionarlo ahora, porque no podemos poner en marcha nuestros camiones”, aseguró.

En cuanto a las consecuencias que está teniendo la huelga para otros sectores de la economía, dijo que los transportistas no pueden asumir como una responsabilidad suya “los datos colaterales” de este paro.

“Les pedimos disculpas, pero nuestros hijos no pueden comer. En estos momentos, no podemos asumir los costes de nuestros negocios ni pagar los gastos de la vida cotidiana de nuestras familias”, lamentó Hernández.