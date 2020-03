Padres separados denuncian dificultades para ver a sus hijos a causa del estado de alarma

La Asociación Galega de Pais e Nais Separados afirma que el cierre de los colegios y de los puntos de encuentro como consecuencia de las medidas tomadas para evitar la expansión del coronavirus, unido “a la mala fe de algunas personas”, están “dificultado mucho el derecho de los menores a relacionarse con alguno de sus progenitores”.

Según este colectivo, se están poniendo “disculpas” como “que la entrega y recogida se realizaba en el colegio y ahora eso no es posible” o que, “como se limita la libertad de circulación de personas, no es posible el intercambio”, así como que “por el bien de la salud de los niños y de otras personas es mejor que no se muevan de casa”.

La asociación subraya que “este tipo de comportamientos son abusivos e incluso contrarios a derecho”, por lo que insta a los padres afectados a “actuar en consecuencia” y a no “renunciar a sus obligaciones”

Insiste en que el “sentido común y, especialmente, la buena fe es mirar por el verdadero interés” de los niños, algo que “debe primar por encima de intereses ajenos”.

Recuerda también que las “sentencias o convenios están para respetarse” y el cierre de “colegios, puntos de encuentro o cualquier otro sitio” donde se encontrasen los padres separados “no debe impedir el intercambio”.