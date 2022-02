El padre de Desirée insiste en que “una persona que sufre un brote psicótico no intenta ocultar pruebas”

El padre de Desirée, José Manuel Leal, insistió este viernes, en la penúltima jornada del juicio por el asesinato de su hija, en la tesis que viene defendiendo la acusación desde el inicio de la vista oral y, a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo, dijo que “una persona que sufre un brote psicótico no intenta ocultar pruebas”.

En declaraciones a los medios de comunicación, reconocía que está deseando que finalice el juicio, porque todo el proceso se le está haciendo “muy duro”. De hecho, dijo que “ el fatídico 3 de mayo” hubo “dos muertes”, la “de mi niña, que está en el cementerio, y la mía en vida. Esto es imposible de superar”.

El padre de Desirée afirmó que el “testimonio del último guardia civil” que compareció en la vista oral “fue ejemplar y tajante”, porque solo tenía la duda de si la niña “había sido asesinada en la cama o en el suelo” por parte de acusada, aunque se inclinaba por la segunda posibilidad, que lo hubiese hecho “de rodillas, encima de su cuerpo y, en compresión, para asfixiarla”.

"Es muy contradictorio"

“Mi niña, mi princesita, con solo siete años, intentó defenderse”, dijo José Manuel Leal, quien insistió en que “es muy contradictorio” que la defensa se base en un supuesto brote psicótico de la madre para tratar de eximirla de la responsabilidad penal.

Desde su punto de vista, “una persona que sufre un brote psicótico no intenta ocultar pruebas, no intenta esconderse. Dice sí, fui yo. No se cambia de ropa. No intenta encubrir nada. Sufre un brote y no está en el estado mental en el que debería estar. No se esconde”.

Sin embargo, “en este caso es todo lo contrario”, precisó, “se intenta ocultar pruebas. Se ocultan pruebas. Se esconde un pijama, enrollado, entre el colchón y el somier. Se intenta limpiar, por los indicios que hay, la máxima sangre posible”.

“No es compatible ese comportamiento con el posible brote psicótico”, añadió.