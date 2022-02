El padre de Desirée: “ella hizo el papel que tenía que hacer, entrenada por la defensa”

El padre de la pequeña Desirée, José Manuel Leal,afirmó este martes a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo, antes del inicio de la segunda jornada del juicio por el asesinato con alevosía de la niña, que su madre y única investigada por el crimen, Ana Sandamil, representó ayer “el papel que tenía que hacer, entrenada por la defensa”.

José Manuel Leal dijo a Cope Lugo que no se cree “para nada” el testimonio que prestó Ana Sandamil durante su declaración en la primera jornada del juicio, cuando dijo que no se acordaba de lo sucedido en la noche de autos y negó haberle hecho daño a su hija, porque era “lo que más quería”.

Según el padre, “ella hizo el papel que tenía que hacer, muy entrenada por la defensa. Yo soy muy buena y el papá es muy malo, hasta el punto de que llegaba agredirme”.

"Contradicciones"

Además, incidió en que la madre incurrió “en muchas contradicciones en el juicio”, entremezclando “cosas que no venían al caso cuando no le interesaba contestar” a las preguntas formuladas por la fiscal o por los representantes de las acusaciones popular y particular.

Sostiene que fue ella quien mató a la niña y que, además, lo hizo para hacerle “daño” a él.

“Por supuesto. Había hablado de pedir la custodia compartida, pero ella era tan posesiva...”, dijo Leal, quien tiene claro que “eso fue por lo que lo hizo”.

“Lo tengo clarísimo. Y lo hizo con un ensañamiento enorme”, lamentó.