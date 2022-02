El padre de Desirée acusa a los familiares de Ana Sandamil de presentarla “como víctima”

El padre de la pequeña Desirée, José Manuel Leal, afirmó este miércoles, antes del inicio de la tercera jornada del juicio por el asesinato con alevosía de su hija, cuando la niña tenía siete años, que “familiares y amistades” de la madre y única investigada por el crimen, Ana Sandamil, comparecieron en la vista oral para “intentar demostrar que es una víctima”.

Después de las dos primeras jornadas de juicio, lamentó que esas personas “viniesen a contar cuatro mentiras, para intentar demostrar” que Ana Sandamil “es una víctima”, cuando en realidad es “una presunta asesina”.

“Me gustaría decir lo de asesina solo, pero todavía no ha sido condenada. Aún no hay un veredicto”, dijo Leal, quien no tiene dudas de que la madre asesinó a la hija para hacerle daño a él.

“Como dijo mi abogado, si hay dos en una habitación y uno queda muerto, creo que está claro”, sentenció.

Declaración de los facultativos

En cuanto a la declaración de los facultativos que atendieron en primer término a la madre el día de autos, quienes aseguraron que Ana Sandamil presentaba uu nivel de conciencia “pleno”, el padre dijo que fueron “muy correctos” y mantuvieron la versión que ya habían manifestado en su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción.

“Son personas que no están influencias por nadie. Es su trabajo diario, y dicen la verdad”, sostuvo.

Momentos de tensión

De nuevo volvieron a vivirse momentos de tensión a la llegada de la acusada a la Audiencia Provincial de Lugo, aunque la fuerte presencia policial evitó altercados.

Ana Sandamil volvió a escuchar insultos como “asesina” o “monstruo” mientras era conducida desde el furgón policial hasta el interior de la Audiencia.

“Recuerda todos los putos días lo que le hiciste a tu hija”, le gritó una de las familiares del padre.