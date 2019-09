De Olano acusa a Sánchez de prácticar “un chantaje intolerable” a las CC.AA

El vicesecretario de Participación del Partido Popular y diputado en el Congreso, Jaime de Olano, ha acusado al Partido Socialista de practicar “un chantaje intolerable” a las comunidades autónomas, “a las que les viene reteniendo más de 7.000 millones de euros”, para “propiciar la investidura” de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

En rueda de prensa, De Olano aseguró que estamos ante “un claro chantaje” por parte del Gobierno, que se niega a entregarles a las comunidades autónomas un dinero que es suyo, algo que a su juicio es “un hecho insólito en democracia”.

Recordó, en Lugo, que el Gobierno está reteniendo de forma deliberada 700 millones de euros que “son de todos los gallegos”, con el agravante de que un “70% de esa cantidad” va directamente destinado al pago de la “sanidad, la educación y los servicios sociales”.

Además, precisó que el ejecutivo también está reteniendo en estos momentos una “importantísima cantidad” de dinero, que cifró en torno a los mil millones de euros en toda España, a ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Desde su punto de vista, el ejecutivo no está “cumpliendo con sus obligaciones legales”, que en este caso tienen “una clara raíz constitucional”.

Según De Olano, no tiene sentido argumentar que el Gobierno “está en funciones” para retrasar la entrega de ese dinero a las comunidades autonómas, en general, y a Galicia en particular, porque el ejecutivo no estaba en esa situación “ni en febrero, ni en marzo ni en abril” y en ningún momento hizo ademán de transferir esos fondos.

“La ministra Montero apela” para justificarse, dijo el diputado del PP, a “un informe del que solo tenemos noticia a través de un medio de comunicación”, cuando “cumplir la ley nunca puede ser una decisión política, porque es una obligación”.

Estamos “ante un chantaje intolerable”, dijo, por lo que también es “sorprendente” la postura del PSdeG, habida cuenta de que se ha puesto “de perfil” en este asunto, mientras “que los líderes socialistas en otras comunidades si están reclamando ese dinero”.

Por ello, se preguntaba “a quien sirve -el secretario general de los socialistas gallegos- el señor Caballero, a Sánchez o a todos los gallegos”.

En la misma línea, anunció varias iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones al gobierno por la demora en la transferencia de esos fondos.