Un nuevo desprendimiento de rocas desde uno de sus arcos afecta a la playa de As Catedrais

La playa de As Catedrais, en el municipio lucense Ribadeo, fue escenario esta mañana de un nuevo desprendimiento de piedras desde uno de los arcos que configura el particular paisaje de este arenal, declarado Monumento Natural y uno los lugares más visitados de Galicia.

No hubo que lamentar daños personales, pero técnicos de Patrimonio Natural se desplazaron hoy hasta el arenal para elaborar un informe y determinar las causas exactas de este nuevo desprendimiento.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, aseguró, en declaraciones a los medios de comunicación “que el desprendimento” que se produjo hoy en la playa de As Catedrais es, en realidad, “un fenómeno inherente a la costa cantábrica, derivado de la propia acción de la naturaleza”.

Por ello, opina que las administraciones implicadas en el cuidado de este Monumento Natural deben “tomar medidas preventivas”, pero los ciudadanos también deben tomar “conciencia de ellas” y hacer “mucho caso de las indicaciones que se encontrarán” cuando visiten el arenal.

“En Ribadeo somos privilegiados por contar con una hermosísima costa, pero todos, tanto los ribadenses como los visitantes, tenemos que ser conscientes de sus especiales características, tanto para lo bueno como para lo malo”, añadió.

En ese sentido, insistió en que “el suceso que ocurrió esta mañana en As Catedrais es un fenómeno inherente a esta costa, derivado de la acción de la propia naturaleza, que dio origen, precisamente, a lo que hoy es” esta playa.

El paisaje “va a ser moldeado con el paso de los años”, añadió el alcalde, de modo que “predecir estos fenómenos en el tiempo y en el espacio es poco menos que imposible y está fuera de nuestro alcance”.

“A las distintas administraciones solamente nos queda tomar medidas preventivas” y a los visitantes “tomar conciencia de las mismas”, insistió.

En ese sentido, recordó que el Ayuntamiento de Ribadeo ya advierte “en la entrada de todas las playas” del “peligro” que supone “aproximarse a los cantiles”.

En el caso concreto de la playa de As Catedrais, recordó Fernando Suárez, la propia Consellería de Medio Ambiente “como gestora de este espacio natural protegido, ha prohibido el uso público de la parte superior” de los arcos, “después del trágico accidente mortal que ocurrió en la Semana Santa de 2018, del mismo modo que colocó numeroso carteles advirtiendo de este riesgo”.

“Lo cierto es que As Catedrais no debería ser tratada de forma distinta al resto de la costa cantábrica y los usuarios de las playas de Os Castros u O Cargadeiro, por poner un ejemplo, dado que están también Ribadeo, no deberían ser ajenos a esta problemática y levantar la guardia aproximándose demasiado a los cantiles”, concluyó.