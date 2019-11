La nieve dificulta la circulación en más de cuarenta carreteras provinciales de Lugo

La Diputación Provincial de Lugo ha informado de que el dispositivo de vialidad invernal está trabajando a pleno rendimiento desde la pasada medianoche para tratar de despejar más de cuarenta carreteras de la red viaria provincial, que pertenecen a un total de doce municipios lucenses y que se han visto afectadas por la nieve caída en las últimas sobra la A Montaña.

Según ha informado el propio gobierno provincial, han sido desplegadas para “atender con rapidez a las incidencias ocasionadas por el mal tiempo y garantizar la seguridad vial”, tres máquinas quitanieves y tres vehículos todoterreno con material de apoyo en los municipios de A Montaña y la Zona Sur de Lugo.

En cada una de las demás zonas de la provincia está operativa una máquina quitanieves y un todo terreno.

Las carreteras afectadas por la nieve están en los municipios de Baleira, Folgoso do Courel, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.

Aparte de los problemas que está provocando la nieve en puntos altos de la provincia, efectivos de la Diputación están trabajando en Viveiro, en la carretera provincial LU-P-6604-, en la parroquia de Magazos, porque las copiosas precipitaciones han provocado desprendimientos de tierra en dos puntos, que impiden el tránsito normal de vehículos.

El presidente de la Diputación, José Tomé, que dirige el área de Xestión Territorial, informa de que “se está trabajando con la mayor celeridad posible para atajar los problemas que el este temporal está dejando en las carreteras de la provincia”.

“La mayor dificultad está ahora mismo en las carreteras de Cervantes, onde las capas de nieve ya superan los 15 centímetros, y también en Pedrafita do Cebreiro, donde ya llegan a 10 centímetros”.