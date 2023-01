La nieve dificulta la circulación en 77 carreteras de la provincia de Lugo

Un total de 62 operarios y 40 máquinas de la Diputación de Lugo trabajan para tratar de despejar 77 carreteras provinciales que han resultado afectadas por la nevada que ha caído en las últimas horas sobre la zona de A Montaña.

En este momento, según la información facilitada por el gobierno provincial, ese dispositivo de vialidad invernal está trabajando en once municipios de A Montaña y de la comarca de la Ribeira Sacra.

En concreto, los municipios afectados son Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos.

DISPOSITIVO

El dispositivo de la Diputación está formado por 24 máquinas quitanieves, ocho vehículos todoterreno equipados con saleros y cuñas quitanieve y otros ocho de apoyo.

Asimismo, los doce silos de sal de la Diputación disponen de 35 toneladas cada uno para hacer frente a este fenómeno meteorológico adverso.