La nieve dificulta la circulación en 70 carreteras de 11 municipios de A Montaña de Lugo

El dispositivo de vialidad invernal desplegado por la Diputación de Lugo para mantener limpias las carreteras de la red viaria provincial está trabajando este viernes en más de setenta carreteras de once municipios de A Montaña, a causa de las nevadas que se han producido en las últimas horas, especialmente la pasada madrugada.

“Para facilitar la circulación y garantizar la seguridad ante los efectos del temporal”, ha informado la institución provincial a los medios de comunicación, la Diputación de Lugo mantiene desplegados 48 operarios y 32 máquinas y vehículos .

Se trata, aclara, “de paliar los efectos de las inclemencias meteorológicas en la red viaria provincial”.

Los municipios más afectados son Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga y Samos.

DISPOSTIVO DE VIALIDAD

El dispositivo de seguridad movilizado por la Diputación está formado por 48 operarios, 16 máquinas quitanieves y 8 vehículos todoterreno -equipados con dispositivos para esparcir sal y cuña quitanieves- y 8 otros ocho vehículos de apoyo con útiles de intervención rápida.

Asimismo, los 12 silos de sal de la Diputación disponen de 35 toneladas cada uno para conseguir deshacer las placas de hielo que hay en el firme y favorecer así la seguridad de los usuarios y usuarias de las vías.

La Diputación de Lugo mantiene activo el dispositivo que puso en marcha este miércoles por la tarde ante la previsión de nevadas, que permanecerá trabajando durante, por lo menos, todo el fin de semana.