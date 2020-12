La nieve deja sin clase a 1.663 alumnos en Galicia, la mayoría en Lugo

Las precipitaciones en forma de nieve que han caído sobre la Comunidad Autónoma durante la madrugada y a lo largo de esta mañana han obligado suspender la actividad lectiva en 21 centros de educación en Galicia, 14 de ellos en la provincia de Lugo, y se han quedado sin clases un total de 1.663 alumnos.

Según ha informado la Consellería de Educación, en la provincia de Lugo 1.109 alumnos se han quedado sin clase en un total de 22 centros afectados de un modo u otro por la nieve, en los municipios de Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos, Triacastela, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Meira e A Pastoriza.

En Ourense, se han quedado sin ir a clase 480 alumnos de 12 centros afectados, en siete de los cuales hubo que suspender la actividad lectiva, en los municipios de Baltar, Bande, Os Blancos, Carballeda de Valdeorras, Cualedro, Muiños, Riós y Xinzo de Limia.

Tampoco fueron hoy al colegio 74 alumnos de dos colegios afectados por la nieve en la provincia de A Coruña, en los municipieos de Sobrado dos Monxes y Toques.