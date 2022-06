Niega haberse lucrado con dinero de su tía y dejarla desamparada sin recursos

El ministerio fiscal pide seis años de cárcel para un vecino de Chantada que, supuestamente, se aprovechó de la demencia que padecía una tía suya para quedarse con sus ahorros y dejarla desamparada, sin recursos para su cuidado, pero el acusado negó esta mañana en el juicio que en su ánimo estuviese lucrarse ilícitamente con el dinero de la víctima.

De hecho, el abogado que se hizo cargo de la defensa, el chantadino José López, informó de su intención de solicitar la libre absolución para su cliente, al considerar que no existen pruebas para condenarlo por un supuesto delito de apropiación indebida.

A preguntas de los periodistas, antes de entrar en la sala de la vistas de la Audiencia Provincial de Lugo, donde se está celebrando el juicio, también aclaró que por su parte no hubo ningún intento de llegar a un acuerdo de conformidad con ministerio fiscal y acusación particular, al entender que su patrocinado no cometió con sus actos ningún tipo de delito.

TOTALMENTE DESAMPARADA

Sin embargo, el fiscal sostiene que se hizo de forma ilícita con el dinero de la mujer y la dejó totalmente desamparada, hasta el punto de que tuvieron que intervenir los servicios sociales municipales para buscarle un hogar en una residencia de ancianos.

Según el escrito de acusación del ministerio público, la víctima padecía demencia al menos desde el año 2014 y en enero de 2016 le otorgó “al acusado un poder especial” que le facilitaba “amplias facultades para administrar su patrimonio”.

“Inspirado por el ánimo de enriquecerse de manera ilícita, prevaliéndose de la vulnerabilidad de la víctima, debido a las patologías que sufría, y de la confianza que ésta había depositado en él”, explica el fiscal, se apropió de 70.600 euros que tenía en una cuenta bancaria.

A causa de ello, la “víctima quedó en una situación de grave desamparo”, hasta el punto de que tuvieron que “intervenir los servicios sociales del Ayuntamiento de Chantada” para facilitar su ingreso en una residencia de la localidad.

30.000 EUROS AL AÑO

Además, añade el fiscal, a pesar de que “hasta hacía pocos meses la víctima poseía importantes cantidades de dinero y cobraba una pensión” de casi 30.000 euros al año, no pudo hacer frente al pago de los recibos de la residencia ni a las deudas que fue acumulando conla comunidad de propietarios de su domicilio, que le reclamaba 950 euros por las cuotas correspondientes a 2017.

Finalmente, la víctima fue incapacitada en enero de 2017 y se hizo cargo de su tutela una sobrina, hasta que falleció, el 20 de noviembre, de ese mismo año.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida agravada y pide para el acusado 6 años de cárcel, una multa de 3.600 euros y que indemnice a los herederos de la anciana con 70.600 euros, más los intereses de demora correspondientes.

