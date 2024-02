Un modelo de éxito en la Ribeira Sacra

Nueva temporada de un modelo de éxito. Más de 60.000 viajeros el pasado año dan testimonio del interés que despiertan las rutas fluviales en catamarán por la Ribeira Sacra , un servicio turístico que ofrece la Diputación de Lugo y que ya se ha convertido en un atractivo más para aquellas personas que se deciden a visitar esta comarca, entre las provincias de Lugo y Ourense , que aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tanto por la singularidad de su paisaje como por otras circunstancias que también la hacen única, como ser el lugar con una mayor concentración de iglesias y monasterios románicos de Europa .

La Diputación de Lugo abre este lunes 5 de febrero el plazo de reserva para la nueva temporada de viajes en catamarán por la Ribeira Sacra, que arrancará el 23 de marzo y que se prolongará hasta final de año .





Rutas fluviales por el Miño y el Sil

La institución mantiene las dos rutas fluviales que ha venido ofreciendo en los últimos años, la del Canón do Sil, que parte del embarcadero de Ponte do Sil, en Monforte de Lemos, y la de Cabo do Mundo, que sale del pueblo de Belesar, en O Saviñao.

La portavoz socialista del gobierno provincial, Pilar García Porto, destacó que "este recurso turístico supone un revulsivo económico cada vez más importante para la comarca . De hecho, la última temporada fue de récord, con más de 60.400 viajeros y viajeras".

Todas las personas interesadas en conocer los paisajes de la Ribeira Sacra a bordo de los catamaranes de la Diputación pueden formali zar su reserva en reservas.rutasembalses.es desde este lunes.

También se habilita el teléfono 982 26 01 96 en horario de 9:00 a 14:00 horas o la dirección catamaranes.turismo@deputacionlugo.org.





Un rico patrimonio románico

La Ribeira Sacra, donde confluyen las provincias de Lugo y Ourense, es el lugar de Europa donde existe una mayor concentración de iglesias y monasterios románicos deEuropa .

En las tierras bañadas por los dos principales ríos gallegos, el Miño y el Sil, se cultivan uvas para hacer vino desde hace dos mil años y ahí se establecieron, desde los inicios del cristianismo, monjes y eremitas para practicar la vida ascética.

En ese paisaje, florecieron una quincena de monasterios medievales y otras tantas iglesias románicas.

El sur de la provincia lucense concentra la esencia de este románico mientras que el límite ourensano por el norte sobresale por sus cenobios.

Ya desde el siglo XII existe constancia del nombre con que se conoce a todo este lugar, la Ribeira Sacra.

Por su relevancia monumental, la comarca fue designada Itinerario Cultural Europeo en el año 2004.