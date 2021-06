Miñones dice que la SEPI no puede ser “el refugio” de Alcoa

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aseguró este viernes, en el transcurso de una visita a la comarca de A Mariña, que la SEPI no se va a quedar “al margen” en el proceso de negociación para la venta de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, pero tampoco puede ser “el refugio” de Alcoa.

“Me gustaría dejar claro que la SEPI no se va a quedar al margen. Muy al contrario. Está más implicada que nunca, pero no puede ser el refugio de una empresa que está jugando con el empleo de muchas familias y quiere además aprovecharse de la buena voluntad y del esfuerzo de las administraciones”, dijo a los medios de comunicación.

En ese sentido, insistió en que el Gobierno “va a estar al lado de los trabajadores y defendiendo la actividad industrial” y la “SEPI va a estar ahí para ayudar, para colaborar, acompañar y mediar”.

Seguir o vender

Sin embargo, también aclaró que “hay empresas interesadas en la compra” de la fábrica de San Cibrao, de modo que Alcoa tiene “que seguir con un proyecto industrial solvente o vender, irse y no enredar más”.

A su juicio, la sentencia de “AluIbérica es un aviso” para esta empresa.

Miñones también confirmó que l a reunión que pide el comité con la ministra de Industria, Reyes Maroto, va a producirse , porque “siempre a estado al lado de los trabajadores”.

“Puedo asegurar que se producirá esa reunión que están pidiendo”, concluyó.