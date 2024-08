7 millóns para suprimir dous pasos a nivel no casco urbano de Monforte de Lemos

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible amosou este mércores a súa aposta pola renovación integral do tramo Ourense-Monforte-Lugo a través dun "investimento sen precedentes do Goberno na provincia de Lugo no eido ferroviario".

En concreto, o subdirector xeral de Adif, Roberto Muela, presentou o proxecto que permitirá a supresión de dous pasos a nivel no núcleo urbano de Monforte de Lemos cun investimento de 7 millóns de euros.

No acto de presentación da obra estiveron presentes a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez; e o alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé.

As obras comezan en setembro

Os traballos comezarán a principios do mes de setembro, cando se suprimirán os pasos a nivel de Río Seco e Juan Montes, mellorando a permeabilidade da liña e incrementando as condicións de seguridade para a circulación de vehículos, trens e peóns.

A subdelegada asegurou que "este é un proxecto moi importante dentro dos 550 millóns de euros para a renovación do tramo ferroviario entre Ourense e Lugo, que revitalizará a zona da estación de Monforte aumentando a seguridade e mellorando as infraestruturas".

Neste senso, agradeceu o traballo do alcalde "e a súa xestión nos últimos anos para conseguir que hoxe esta actuación sexa unha realidade", defendendo "a colaboración entre administracións para mellorar a vida da xente".

Nova configuración

O proxecto inclúe a construción de dous novos viais: un leste-oeste, entre as rúas Juan Montes e Río Seco, e outro norte-sur, que unirá ditas rúas.

O paso inferior contará cun vial de calzadas laterais en superficie para dar continuidade aos laterais da úa Padre Feijóo, paralela ao ferrocarril. A conexión do novo eixo leste-oeste coa rúa Morín bifurcarase para conectar tamén coa rúa Juan Montes, co fin de desconxestionar esta intersección coa rúa Ramón Cabanillas e para que os movementos procedentes da rúa Ferrocarril non precisen acceder a Morín para cruzar o paso inferior.

Os novos viais plantéxanse bidireccionais, con beirarrúas en ambas marxes, agás as calzadas laterais do paso que serán unidireccionais.

Os traballos enmárcanse nasactuacións de renovación do 117 kilómetros do tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, que conecta en Ourense co corredor de alta velocidade a Galicia, mellorando os seus parámetros de fiabilidade, confort e tempos de viaxe.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

As obras serán executadas pola UTE integrada por Civis Global e Extraco.