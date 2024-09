Alguna miel con sabor a caramelo se fabrica en un pueblo de Lugo

Xosé Antón Rouco, que tiene colmenas en Ansemar (Castro de Rei) y en Pazos (Freixo, As Pontes), explica que la miel que cultiva varía según la zona, ya sea en la provincia de Lugo o en la de A Coruña. En Ansemar, el líquido es más claro y procede de "queiruga -brezo-, silva -zarzamora- ou trébol enano, e ten sabor a aquel caramelo que daban as tendas de antes", como nos cuenta Xosé durante una extensa conversación. En la colonia de colmenas que tiene en Freixo, As Pontes, las abejas producen miel con "queiruga, castiñeiro..., e é máis escura, e o sabor é máis forte, cun cheiro a madeira de castiñeiro vella".

A estas alturas de septiembre, la mayoría de las cosechas de miel ya están completadas, pero aún quedan apicultores que siguen recolectando o "esmelgando". "Os cadros con mel xa están case completos", dice Rouco, quien también señala que en la zona de Castro de Rei la cosecha no fue plena, ya que "houbo moitas semanas en maio con moita humidade e moita néboa", lo que provocó que las abejas "estivesen morriñentas" y no saliesen a recolectar. Justo en esas fechas coincidió "coa floración de moitas especies", por lo que se perdió una oportunidad y la cosecha fue más escasa que en otros años en esta zona concreta de Ansemar.

La velutina

La avispa asiática se redujo un poco este año debido "á climatoloxía", apunta Xosé Antón. Sin embargo, no se debe cantar victoria, ya que es necesario seguir observando su evolución de cara a las próximas temporadas.