Mellor con luces: os 340 pasos de péons de Monforte teñen sinalización luminosa dende este venres

O alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, informou de que este venres -26 de xullo- comezará a funcionar a sinalización lumínica de todos os pasos de peóns que non teñen regulación por semáforos na cidade, un sistema co que se pretende mellorar a seguridade dos viandantes e demais usuarios da vía pública no casco urbano.

Trátase dunha “actuación de mellora moi novidosa, pois non coñecemos outra cidade que a teña, dado que combina a iluminación con farolas e catadióptricos para mellorar os pasos de cebra do casco urbano de Monforte de Lemos -a segunda poboación da provincia de Lugo por número de habitantes-. Sen dúbida, contribuirá a que sexan máis visibles e estean mellor sinalizados”, dixo o alcalde.

En concreto, dende este venres, quedarán acendidas as 42 farolas novas en 32 pasos de peóns e estarán operativos os 1.800 catadióptricos en 340 pasos de cebra, que son tódolos que hai na cidade. Esta actuación contou cun investimento total de 85.000 euros.

“Esta actuación consistiu na colocación de farolas fronte ós pasos de cebra máis concorridos da cidade, para que se vexan mellor os peóns, e tamén se sinalizaron luminicamente todos os pasos de peóns con catadióptricos, co obxectivo de que os condutores teñan unha maior visibilidade, tanto dos propios pasos como da xente que os cruza”, salienta José Tomé.

"UNHA MEDIDA MOI NOVIDOSA"

“Deste xeito os condutores, coa posta en marcha deste novo servizo, terán o aviso de onde se atopa o paso de peóns, sobre todo de noite ou con néboa, reducindo a velocidade e aumentando a súa atención pola advertencia que supón o reflexo das luces de cores nos dispositivos reflectantes” salienta José Tomé.

“Esta é unha moi medida novidosa e esperamos que sexa efectiva para aumentar a seguridade dos peóns, e para aumentar a tranquilidade dos condutores, para os peóns e para o conxunto da cidadanía”, concluiu.