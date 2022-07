Medio Rural da por estabilizados los incendios de O Courel

La Consellería do Medio Rural da por estabilizados los dos incendios que todavía permanecían activos en las parroquias de Vilamor y Seceda, en Folgoso do Courel, y Saa, en el municipio vecino de A Pobra do Brollón, después de que el fuego calcinase 11.100 hectáreas desde el pasado 14 de julio.

Según la información facilitada por Medio Rural, los cinco incendios que arrasaron durante más de una semana esa zona de la provincia de Lugo acabaron por juntarse en uno solo, que fue dado por estabilizado a las 20:43 horas de este lunes -día 25 de julio-

Trabajan todavía en la zona 23 técnicos, 278 agentes forestales, 461 brigadas, 224 motobombas, 13 excavadoras, una Unidad Técnica de Apoyo, 20 aviones, 27 helicópteros y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

QUIROGA

En la provincia de Lugo, sigue controlado, además, el incendio que ha arrasado 250 hectáreas en la parroquia de Outeiro, en el municipio de Quiroga.

Siguen trabajando en la zona dos técnicos, 29 agentes forestales, 26 brigadas, 24 motobombas, 2 excavadoras, 4 aviones y 4 helicópteros.