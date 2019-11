Más de ochocientos niños de Lugo se han quedado sin clase a causa de la nieve

Un total de 841 niños de la provincia de Lugo no han podido acudir hoy a sus clases como consecuencia del temporal que ha llevado la nieve a la comarca de A Montaña y a municipios del centro y del sur de la provincia.

De hecho, ante la previsión de nevadas que pueden dejar acumulaciones de hasta 20 centímetros en A Montaña, la Consellería de Educación ha suspendido las clases en los 15 centros educativos de la comarca, una suspensión que afecta a un total de 789 alumnos.

Además, también se han registrado esta mañana incidencias en varias rutas del transporte escolar en municipios próximos a Lugo capital, como Sarria, Láncara o Castroverde, donde alrededor de cuarenta niños no han podido acudir tampoco a sus clases.

La actividad lectiva ha quedado totalmente suspendida en Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Baralla, As Nogais, Samos, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Negueira de Muñiz.

A lo largo de esta mañana está previsto que se reúna la comisión escolar de alertas, en la que participa la Consellería de Educación, la Axencia Galega de Emerxencias y Meteogalicia, para decidir si se mantiene o se prorroga esta suspensión.