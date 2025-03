Martiño: A forza desatada do vento que arrasou a noite en Lugo e arredores

Hoxe pola mañá, veciños de Outeiro de Rei amosaban as secuelas dunha noite marcada polos fortes ventos que arrincaban macetas e derrubaban árbores, mentres as vallas e mallas de ocultación non resistían a súa violencia.

Martiño non é só o nome dun neno da última xeración, senón tamén a etiqueta dunha borrasca que deixou unha pegada visible nas primeiras horas da mañá. Ao redor das 6 da madrugada, os fortes sopros do vento colábanse polas fiestras das casas, provocando o estremecer das estruturas e o xiro das vallas e árbores, que vibraban con tal forza que, en moitos casos, caían dobladas polo aire furioso.

Nas rúas, o escenario recordaba ao típico pasaxe dunha cicloxénese: contedores volando polo aire, pancartas arrincadas de xeito brusco. A pesar de que os efectos foron notables por toda a provincia, as urbanizacións de Outeiro de Rei, coma as do Salete, Triacqua e Alargos, foron testemuñas en primeira liña desta agresiva borrasca.

Os veciños alí observaron nas primeiras horas da mañá como o vento sopraba cunha intensidade que ata chegaba a romper as mallas de ocultación e lanzaba as macetas polo aire. As árbores, dobradas polas ráfagas do suroeste, mostraban sinais evidentes do poder deste fenómeno natural que, arremetía contra todo. Borrascas coma esta de Martiño teñen a capacidade de transformar a paisaxe en cuestión de minutos.