Martínez le dice a Campos que “no tiene pelotas” a echar a Rodríguez Ónega por llamarlo “hijo de mala madre”

Lugo, 30 de abril.- Uno de los últimos plenos de la Diputación de Lugo en el mandato que está a punto de concluir acabó de la misma forma que otras muchas sesiones en los tres últimos años, con bronca entre Manuel Martínez y los que fueron sus compañeros en el grupo provincial socialista, en esta ocasión con un intercambio de insultos y expresiones groseras con el alcalde de Pol, Lino Rodríguez Ónega.

La trifulca comenzó en el transcurso de un nuevo debate sobre la apertura de las residencias de la tercera edad de la Diputación de Lugo, cuando Martínez pidió la palabra y, supuestamente, Lino Rodríguez Ónega le llamó “hijo de mala madre” y lo mandó “a tomar por el culo”.

El alcalde de Becerreá pidió entonces al presidente de la Diputación que le aplicase “la doctrina Martínez” y lo echase del pleno por su “falta de respeto”, a lo que Rodríguez Ónega contestó llamándole “merdán” y haciendo varios cortes de manga en dirección al diputado no adscrito.

“No tiene pelotas a echarlo el presidente. Se da cuenta. No le aplica la doctrina Martínez”, dijo el alcalde de Becerreá”, al tiempo que el presidente de la Diputación intentaba hacer callar al diputado Rodríguez Ónega.

Entonces Campos le dijo a Martínez que el primero que había “faltado” en el pleno había sido él por “aplaudir” la intervención de un compañero, por lo que el alcalde de Becerreá lo conminó a expulsarlo por esos aplausos, pero también a no permitir que lo insultasen en el pleno provincial.

“Pido la palabra, por alusiones. Se ha nombrado a mi madre. La primera vez en esta institución que se nombra a mi madre. Se me ha dicho que soy un hijo de mala madre y se me ha mandado a tomar por el culo. Obviamente no creo que me de él. Creo que esto merece una reprobación por su parte y que lo eche fuera”, insistió Martínez.

“Yo no he oído eso”, dijo Campos, a lo que Martínez le respondió que a él “lo había echado” del pleno por bastante “menos”.

“Me vas a reprobar tú a mí”, volvió a encararse Rodríguez Ónega con Martínez, a quién volvió a llamarle “merdán”.

“Espero que conste en acta todo esto, porque la falta de respeto es total y absoluta”, insistió, Martínez, mientras que la diputada provincial Sonsoles López Izquierdo intentaba llevarse a su compañero de grupo, un Rodríguez Ónega que insistía en que no iba a marcharse del pleno.

“Usted merece se merece ser reprobado”, volvió a la carga Martínez en alusión al presidente de la Diputación, porque “aquí tiene que defender a todos los diputados y no solo a los suyos y cuando Manuel Martínez hizo algo, según usted, de mucha menor importancia, no le dijo tres veces alto, lo echó fuera”.

Sin embargo, “ahora traga, traga y traga porque es un amigo suyo, pero es un maleducado”, por la “falta de respeto y los insultos que le ha dedicado a este diputado”, insistió Martínez.

En ese momento, con Sonsoles López Izquierdo intentado de nuevo calmar a Rodríguez Ónega, que volvía a encararse con Martínez, los dos diputados del BNG anunciaron su intención de abandonar el pleno provincial.

“Nosotros en este momento abandonamos este pleno. Es una lástima que termine así esta legislatura. El BNG abandona este pleno”, dijo el nacionalista Antonio Veiga.