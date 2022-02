La madre de Desirée niega haber matado a la niña y el padre afirma que lo hizo y era consciente de sus actos

Ana Sandamil, la madre y única acusada por el crimen de Desirée, la niña de 7 años hallada muerta en su vivienda de Muimenta, en el ayuntamiento lucense de Cospeito, el 3 de mayo de 2019, ha negado la autoría del crimen y ha dicho que no recuerda hacerle daño, mientras que el padre ha dicho que la mujer era muy consciente de sus actos.

"No intoxiqué a mi hija. Era lo que más quería ", dijo la acusada durante su declaración.

En el inicio de este juicio, que se está celebrando con jurado popular en la Audiencia Provincial de Lugo, Sandamil, para quien la fiscalía y las acusaciones - popular y particular-, piden la prisión permanente revisable, ha dicho en varias ocasiones que no recordaba haberle hecho "nada" a su hija y ha apoyado el hallazgo de una botella con agua y restos de un tranquilizante en el hecho de que ella normalmente tomaba ese medicamento que no recuerda quién le pautó.

Según su narración, ingería ese tratamiento porque desde hacía tiempo sufría episodios psicóticos que incluso la llevaron a sopesar quitarse la vida: “sentía ruidos de noche, me pasé una semana entera sin dormir escuchando ruidos en la cabeza", ha explicado.

Ha detallado que sentía "que la vigilaban" y que la "espiaban" por el teléfono, por lo que incluso se compró un terminal nuevo con otro número.

Esta situación la llevó a prepararse “tres días antes” una botella con estos tranquilizantes en grandes dosis aunque las acusaciones sostienen que la mujer disolvió estas pastillas para sedar a la menor.

Dice que medicación era para suicidarse

"Esa botella era para suicidarme yo, no para dársela a mi hija”, aunque tras comprobar que Desi estaba sin vida, intentó interrumpir la suya con la administración masiva de fármacos, que su madre -la abuela de la víctima- le obligó a vomitar.

Durante su declaración, la acusada ha defendido la buena relación que tenía con su hija, a quien había criado “sola”, y ha remarcado que no estaba obsesionada con su ex y padre de Desirée, José Manuel Leal, "ni de coña", y que por tanto no actuó movida por el móvil de hacerle daño.

El padre dice que no quería que viese a la niña

Frente a este relato, el padre de la menor ha asegurado que la acusada intentaba impedir que él viese a su hija y ha contado que, como la chiquilla había crecido lo suficiente para entender todo y era muy madura para su edad, tenía intención, algo conocido por Ana, de solicitar la custodia compartida, por lo que quería dejar Culleredo (A Coruña) para instalarse cerca de la pequeña.

Según la versión del padre, la acusada empezó a comportarse, desde el nacimiento de Desi, como si la niña fuese su "objeto", su "posesión", aunque la propia cría “decía, en numerosas ocasiones, que tenía que estar cuatro días con mamá y cuatro conmigo".

El padre de la víctima ha pedido testificar con un biombo de por medio para no ver a su expareja a la que, durante su declaración, ha profesado numerosas palabras de rencor e incluso ha señalado que si llega a haber visto antes las fotos de su hija fallecida “esta mujer que está aquí detrás, no llega al hospital”.

Leal ha sostenido durante su declaración que "jamás" vio comportamientos extraños en la madre de la niña mientras estaba con ella y tampoco después, aunque mantenía la relación “mínima imprescindible” con su ex.

Tensión

La primera sesión del juicio ha transcurrido entre momentos de tensión puesto que al inicio de la jornada, cuando la Policía trasladó a la acusada desde la prisión, un grupo de familiares de Desi, que se habían concentrado para pedir justicia para la niña, la increpó, llegando incluso, alguno, a tirarle del pelo.

También al concluir la sesión, algunos de los familiares que testificaron volvieron a increpar a la encausada desde una esquina de la sala con gritos de “asesina” y “monstruo”.

La abuela encontró a la madre muy desorientada

En la primera sesión de la vista oral ha comparecido también la abuela materna de la niña, que estaba en la casa el día de los hechos, y que insistió en los problemas psiquiátricos por los que estaba pasando su hija.

Ha admitido que en la mañana del 3 de mayo cuando su hija alertó de que algo le había pasado a la menor, ella misma le preguntó "¿mataste a Desi?" y que la encontró "muy desorientada".

La abuela ha indicado que ella se apresuró a llamar al 061 aunque no recuerda haber visto sangre.

También ha prestado declaración un técnico del 061 que acudió al domicilio tras la llamada de alerta y que ha contado cómo encontraron a la menor.

La "única lesión externa" que apreció en la víctima fue "en el labio inferior", aunque, una vez que la desnudaron, vieron "una mancha roja en el brazo izquierdo y en el dorso de la mano".

El juicio continuará a lo largo de esta semana e inicio de la próxima y está previsto que presten declaración una veintena de testigos, peritos, los agentes que llevaron a cabo la investigación y tres facultativos.

La madre de la pequeña se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza como única acusada del crimen y se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable como autora de un delito de asesinato con alevosía, concurriendo las agravantes de parentesco, pero con la circunstancia atenuante de anomalía o alteración psíquica.